Vien 17 gadus vecais Latvijas motokrosa talants Jānis Reišulis aizvadītajā nedēļā Turcijā kļuva par divkārtēju Eiropas čempionu.
Pirms diviem gadiem izcīnītajam Vecā kontinenta titulam EMX125 klasē viņš nu pievienojis arī čempiona laurus līmeni augstākajā EMX250 klasē. Jau nākamajā sezonā Jānis, pārstāvot "Yamaha" rūpnīcas komandu, debitēs pasaules čempionātā MX2 klasē, kur, ja viss saliksies tā, kā tam vajadzētu būt, brauks kopā ar vecāko brāli Kārli.
Konkurents gribēja notraumēt
Pērnā sezona Jānim Reišulim beidzās, īsti nesākoties, jo, pirmajā EMX250 klases posmā izcīnījis ceturto vietu, nākamajā viņš uz starta vairs neizgāja. Sarautas ceļgala krusteniskās saites, operācija un ilgstoša rehabilitācija. "Viegli nebija, jo izlaidu veselu gadu, taču rehabilitācijas posms bija patiešām veiksmīgs, daudz strādāju. Jau šīs sezonas pašā sākumā rezultāti bija labi, un tā tas turpinājās līdz čempionāta beigām. Pēdējos trīs četros posmos jau iezagās domas par čempionāta kopvērtējumu, tāpēc braucu stabilāk, nevis pēc iespējas ātrāk. Sezonas beigās pirmo vietu braucienos varbūt nebija vairs tik daudz, taču galvenais bija nokontrolēt situāciju un nekļūdīties," sarunā ar "Latvijas Avīzi" stāsta Jānis. Viņa tētis Kaspars Reišulis gan piebilst, ka trīs posmus pirms sezonas noslēguma emocijas tomēr situšas augstu vilni.
"Somijas posmā galvenais konkurents (ungārs Noels Zanočs. – G. N.) izdarīja tik bīstamu apdzīšanu, ka mums bija skaidrs, ka viņš ir gatavs darīt visu, lai Jancis neuzvarētu, pat satraumēt viņu.
Pēc tam plānojām, kā labāk darīt, ka nevajag trakot, taču nākamās sacensības vienalga bija uztraukuma pilnas. Pirms pēdējā posma Turcijā jau bija skaidrs, ka, ja nenoplīst mocis, tad visam jābūt kārtībā, un beigās tā arī bija," saka ģimenes galva. Ar tādu konkurentu rīcību Jānis līdz tam nebija saskāries, taču bijis teju par 100% pārliecināts, ka kaut kas tāds varētu notikt, jo likme augsta – čempiona tituls. "Motokrosā tas it kā nav aizliegts, tajā situācijā arī pats pieļāvu mazu kļūdu, taču, par laimi, kritienā nekādu lielo traumu neguvu, varēju turpināt braukt. Ja salīdzina pirmo un šo Eiropas čempiona titulu, tad šis nāca grūtāk. Pirms diviem gadiem man bija tikai viens sīvs konkurents (francūzis Matiss Valēns), par kuru zināju, ko viņš darīs, savukārt šogad bijām vismaz pieci, kuri cīnījās par pirmo vietu," atzīst Jānis Reišulis. Viņš ļoti nopietni gatavojies šai sezonai, motivācija bijusi augsta, un sākumā viņu nācies pat piebremzēt. "Kad pēc operācijas sākās rehabilitācija, tik motivētu sportistu es vēl nebiju redzējis. Varēja just, ka viņš strādā no sirds. Ievēroja visus norādījumus, arī to, ka sākumā nedrīkst trakot. Jauniešiem jau uzreiz gribas dot gāzē un rādīt, ko viņš māk, bet Jancis gatavojās pakāpeniski. Sākumā viņš uztraucās, ka pa izlaisto gadu būs no konkurentiem drausmīgi atpalicis, taču jau pirmajos posmos varēja redzēt, ka viņš būs cīnītājs par titulu. Tad arī viņam pašam palika vieglāk, bet viņš bija ļoti noskaņojies tam, ka var izcīnīt titulu," dēlu uzteic Reišulis vecākais.
Vai būs brāļu duets?
Nākamajā sezonā būs jauni izaicinājumi, jo, kā jau minēts raksta ievadā, Jānim gaidāma pilnvērtīga debija pasaules čempionāta MX2 klasē, tātad vēl līmeni augstāk. "Jātrenējas vēl nopietnāk, jo tikai tā var tikt pie labiem rezultātiem. MX2 līmeni izbaudīju jau šogad Vācijā, kur bija plānots startēt. Nobraucu kvalifikāciju, bet sāka stipri sāpēt mugura, tāpēc izlēmām neriskēt un sacensību braucienus neaizvadīt. MX2 konkurence ir daudz nopietnāka, tur brauc daudz agresīvāk nekā Eiropas čempionāta klasēs. Palieku "Yamaha" komandā, braukšu pilnu sezonu, treneri un fizioterapeits paliek tie paši. Vēl gan gatavošanās plāns nav zināms, taču būs vēl vairāk jābrauc uz ārzemju nometnēm, lai būtu gatavs sezonai," spriež divkārtējais Eiropas čempions. Tētis Kaspars skaidro, ka šā gada līgumā ar "Yamaha" komandu bijis punkts, ja Jānis kļūst par Eiropas čempionu, tad automātiski pāriet uz MX2 klasi. Vai tas nozīmē, ka viņš ar brāli Kārli būs komandas biedri?
"Oficiāli tas nav apstiprināts, bet neoficiāli aizkulisēs tādas runas klīst. Pagaidām neko oficiāli nevaram teikt, bet, kā saka, baumo, ka tā varētu būt. Cerams, ka tā notiks, jo tad viņi viens otru treniņos dzīs uz priekšu,"
smaidot saka Kaspars. Brāļiem sezona nebūt vēl nav beigusies – Kārlim palikuši pēdējie divi posmi pasaules čempionātā, kur viņš aizvada pirmo pilno sezonu MX2 klasē, bet pēc tam oktobra sākumā abi ar Jāni un Paulu Jonasu ASV startēs prestižajā Nāciju kausā. Latvijas izlase būs spēcīgākajā sastāvā. "Ārpus Eiropas vēl neesmu braucis, būs interesanti. Paskatījos sastāvus, praktiski visi labākie, par pirmajām vietām cīnīties būs grūti, bet, ja mentāli un fiziski esi gatavs, tad kāpēc lai to nemēģinātu? Centīšos uzrādīt savu labāko rezultātu un palīdzēt Latvijas izlasei," apņēmības pilns ir Jānis, kurš Nāciju kausa gaisotni kā dalībnieks izbaudīja jau pirms diviem gadiem Francijā, tobrīd būdams vien 15 gadus vecs.
Divās frontēs
Nākamā sezona Jānim būs izaicinājumu pilna ne tikai motokrosa trasēs, bet arī skolas solā. Šoruden viņš sāka 12. klasi Siguldas Valsts ģimnāzijā, un nākamvasar gaidāmi eksāmeni. "Skolotāji ir ļoti pretimnākoši. Kad esmu mājās, cenšos pēc iespējas vairāk izdarīt, esot prom, līdzi ir dators un pildu darbus. Šis ir pēdējais gads, būs grūtāk, bet ir jāsaņemas un jāizdara," apņēmības pilns būt veiksmīgs arī skolas lietās ir Jānis. "Tas būs liels izaicinājums, jo, braucot pasaules čempionātā, treniņu un sacensību grafiks jau ir pavisam cits. Ir jāstrādā ar rūpnīcas motocikliem, tie jātestē, jādod rūpnīcai atgriezeniskā saite, tāpēc no mājām sanāks būt prom vēl vairāk. Līdz šim Jānis spēja pavilkt skolu. Mēs gribam, lai viņš mācās klātienē. Paldies Siguldas Valsts ģimnāzijai, kas ir pretimnākoša, mums bija sanāksme ar skolotājiem, tika izstrādāta Jānim programma, lai viņš varētu mācīties ģimnāzijā. Šis gads ir jāiztur, eksāmenu gads, grūts gads, būs jāraujas divās frontēs, bet Jānis spēj sevi motivēt," piebilst motokrosista tēvs.
