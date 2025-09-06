Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Lūk, jautājumi un viedokļi, kas izskanēja, šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Anita Vilciņa Vecumnieku pagastā: "Dzīvoju Zvirgzdes ciematā, kas starp Baldoni un Vecumniekiem. Vēl pagājušajā vasarā netālu no autobusu pieturvietas bija stāvlaukumiņš, kur ļaudis varēja piestāt, atvilkt elpu un ieturēt maltīti. Bija novietots arī konteiners sadzīves atkritumiem. Bet šogad tur konteinera vairs nav, un ar sadzīves atkritumu maisiņiem ir pilnas mazākās, atkritumiem paredzētās kastītes citās autobusu pieturvietās. Pats trakākais – atkritumu maisiņus izvanda apkārtnes māju suņi un meža zvēri. Skats briesmīgs! Kāpēc bija jāaizvāc šis lielais sadzīves atkritumu konteiners?"
Redakcijas piebilde. Lasītājas jautājumu uzdevām Bauskas novada Vecumnieku apvienības pārvaldei. Pārvaldes vadītājas vietnieks Ingars Štelfs paskaidro, ka pērn pēc pārvaldes pieprasījuma šajā stāvlaukumā uzņēmums "Bauskas novada komunālserviss" bija novietojis lielo sadzīves atkritumu konteineru. Bet pašlaik tur konteinera neesot tāpēc, ka diemžēl negodīgi garāmbraucēji un apkārtnes iedzīvotāji pastāvīgi metuši tajā šīferi, nolietotās autoriepas, sadzīves ķīmiju, celtniecības atkritumus, kuri bija jānodod pārstrādei pavisam citur. "Tā kā pēc sadzīves atkritumu izvešanas jau nākamajā dienā konteiners atkal bija pilns ar šīm drazām, tad nolēmām nemaksāt par šo negodīgo ļaužu rīcību," piebilst Ingars Štelfs. "Stāvlaukums pieder uzņēmumam "Latvijas valsts ceļi", kuru mēs laikus brīdinājām, ka par sadzīves atkritumu izvešanu pārvalde vairs nemaksās un ka konteineru tur vairs nebūs." Pārvaldes pārstāvis tomēr atzīst, ka ar konteinera aizvākšanu no stāvlaukuma problēma nav atrisināta. Ar sadzīves atkritumiem tagad ir pārpildītas mazās kastītes citās autobusu pieturvietās.
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Pēc vizītes Rīgā pie ārsta saņēmu viņa uzrakstītu recepti konkrētām zālēm, kuras varot iegādāties tikai "Saules" aptiekās. Bet "Saules" aptiekā Rīgā, Brīvības ielā 68, man atteica, iesakot doties vēlreiz pie ārsta, kurš uzrakstītu uz receptes, ka man vajadzīgas tieši šīs zāles un ka tās nav aizstājamas ar citu medikamentu. Ja ārsts bija uzrakstījis man recepti konkrētām zālēm, tad nekā nav saprotams, kāpēc "Saules" aptiekā ir šāda prasība, kuras dēļ biju spiesta doties pie ārsta vizītē otrreiz?"
Redakcijas piebilde. Kā noskaidrojām "Saules" aptiekā un Zāļu valsts aģentūrā, Andermanes kundzei aizķeršanās ar zāļu iegādi nerastos, ja vien ārsts nebūtu pieļāvis kļūdu. "Noteikumi par Latvijā nereģistrētu zāļu iegādi ir tik sarežģīti, ka ne tikai Andermanes kundzei, bet arī citiem mūsu aptiekas apmeklētājiem rodas neizpratne un sašutums," atzīst "Saules" aptiekas Rīgā, Brīvības ielā 68, vadītāja Anita Pozņaka. "Nereģistrētu zāļu izrakstīšanas un iegādes kārtību nosaka 2005. gada 8. martā Ministru kabinetā izdotie "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi", kā arī citi Ministru kabineta noteikumi par zāļu izplatīšanu. Tie noteic, ka ārstam, izrakstot elektroniski vai papīra veidā Latvijas zāļu reģistrā nereģistrētas zāles, ir jāvērtē, vai Latvijā pieejamās zāles ir nopērkamas šo zāļu vietā. Ja ārsts uzskata, ka pacientam vajadzīgas tikai un vienīgi šīs zāles, tad receptē viņam jānorāda, ka šo zāļu vietā aptiekā nedrīkst pārdot citas zāles un ka, tās nelietojot, cilvēkam draud saslimšanas paasinājums. Iespējams, ka ārsts, kuru apmeklēja Andermanes kundze, to nezināja. Ja ārsta izrakstītajā receptē nekādu norāžu nebija, tad aptiekā farmaceits var piedāvāt līdzvērtīgas zāles, kuras Latvijā ir pieejamas. Eiropas Savienības valstīs ir centralizēti reģistrētas zāles, kurām jābūt pieejamām visās dalībvalstīs. Diemžēl atsevišķu medikamentu ražotāji apiet valstis ar nelielu iedzīvotāju skaitu, jo viņiem nav izdevīgi saražot nelielu zāļu partiju mazai valstij atbilstoši tajā izdotajiem zāļu izplatīšanas noteikumiem."
Zāļu valsts aģentūras pārstāve Dita Okmane piebilst: "Latvijas Zāļu reģistrā ir reģistrēti un Latvijā ir pieejami vairāki analogi medikamenti ar tādu pašu sastāvu kā tām zālēm, kas bija izrakstītas. Līdz ar to ārsts varēja izrakstīt kādu no tiem, nevis Latvijā nereģistrētās zāles. Ja nav medicīniska pamatojuma, kāpēc pacientam neder reģistrētās zālēs, tad ārstam jāizraksta kāda no reģistrētām un pieejamām zālēm, nevis nereģistrētās."
- Arvils Ozoliņš Rīgā: "Portugāles prezidents Marselu Rebelo de Souza ir vienīgais drosmīgais valsts vadītājs, kurš 27. augustā, uzstājoties Portugāles Universitātes studentu paneļdiskusijā, atklāti pateicis, ko domā par Donaldu Trampu. Pēc viņa publiski teiktā, kopš stāšanās ASV prezidenta amatā Tramps nav izdarījis neko, lai piespiestu Krieviju pārtraukt agresiju Ukrainā. Tā vietā viņš uz laiku apturējis militāro palīdzību Ukrainai un izlūkošanas ziņu apmaiņu, publiski nopaļājis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Manuprāt, arī citu Eiropas valstu vadītājiem nevajadzētu būt tik gļēviem un neizlēmīgiem un beidzot pateikt skaidri, kā viņi vērtē ASV prezidenta līdz šim piekopto ārpolitiku."
- Vitauts Kalvāns Liepājā: "Aizvadītajā nedēļā Rīgā pie Saeimas nama ap piecdesmit cilvēkiem protestēja pret pāreju uz mācībām skolās latviešu valodā. Šiem protestētājiem ieteiktu nešķiest velti laiku kūdīšanai uz protestiem. Tā vietā atgādināšu viņiem, ka jau 2024. gada jūlijā Satversmes tiesa atzina par Satversmei atbilstošām normas, kuras nosaka, ka valsts un pašvaldību izglītības iestādēs vispārējās izglītības programmas pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē īstenojamas tikai valsts valodā."
- Elza Broka Bauskā: "Esmu ļoti nobažījusies par Dānijas vēja parku attīstītāja "Eurowind Energy" plāniem līdz 2032. gadam Valkas, Saldus, Bauskas un citos novados uzbūvēt vairākus jaudīgus vēja parkus. No mūsu Klimata un enerģētikas ministrijas un Veselības ministrijas gribētu saņemt atbildes uz vairākiem jautājumiem. Vai mums Latvijā ir tik daudz vietu šādu vēja parku būvniecībai? Vai ir zināms, kā apdzīvotu vietu tuvumā šo jaudīgo vēja parku darbība ietekmēs iedzīvotāju pašsajūtu un veselību? Ja šo parku darbība, kā to apgalvo dāņi, ir tik nekaitīga, kāpēc viņi nebūvē tos Dānijā, kuru no visām pusēm apskalo jūra un kur vējš pūš tikpat stipri kā Latvijā?"
