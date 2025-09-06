Partly cloudy 21.4 °C
#basketbolisti #izlase

Latvijas izlase spraigā cīņā piekāpjas Lietuvai

LETA / Latvijas Mediji
2025. gada 06. septembris, 20:45
2025. gada 06. septembris, 20:45
Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēle basketbolā vīriešiem starp Latvijas un Lietuvas valstsvienībām "Xiaomi arēnā".
Foto: Edijs Pālens/LETA
Foto: Edijs Pālens/LETA

Latvijas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā Eiropas čempionātu beidza ar zaudējumu astotdaļfinālā Lietuvai. Latvija zaudēja ar 79:88 (18:28, 19:19, 17:19, 25:22).

Spēli ar 7:0 izrāvienu sāka Lietuva, no groza apakšas grozu gūstot Ažulam Tubelim, trīspunktu metienu realizējot Arnam Veličkam un pēc atlēkušās bumbas izcīnīšanas bumbu grozā raidot Tubelim.

Porziņģis pirmos punktus Latvijai guva ar tālmetienu, bet uz Vēl vienu precīzu trīspunktu metienu ar to pašu atbildēja Rihards Lomažs - 10:6 Lietuvas izlases labā.

Pēc Artūra Kuruca tīša pārkāpuma vienu no diviem soda metieniem realizēja Gītis Radzevičs, bet pēc piecām sekundēm savu trešo tālmetienu trijos mēģinājumos realizēja Velička - 14:6 Lietuvas labā.

Lielāko pārsvaru pirmajā ceturtdaļā lietuvieši panāca 53 sekundes pirms ceturtdaļas beigām, Jonam Valančūnam ar divpunktu metienu fiksējot ceturtdaļas rezultātu - 28:18 Lietuvas labā.

Otro ceturtdaļu ar 8:0 izrāvienu sāka mājinieki, pa diviem groziem gūstot Lomažam un Rolandam Šmitam, tomēr izlīdzināt rezultātu neizdevās.

Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēle basketbolā vīriešiem starp Latvijas un Lietuvas valstsvienībām "Xiaomi arēnā".
Foto: Edijs Pālens/LETA
Foto: Edijs Pālens/LETA

Lietuvieši atbildēja ar 9:0 izrāvienu, pēc Deivida Sirvīža divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 47:35.

Pēdējos divus punktus puslaikā, raidot bumbu grozā no augšas, guva Porziņģis - 37:47.

Arī otrā puslaika pirmajā pusē rezultāta starpība lietuviešu labā svārstījās tuvu desmit punktu atzīmei, Lietuvas izlasei noturot pirmajā ceturtdaļā izcīnīto pārsvaru.

23.minūtē Velička uzbrukumā ar galvu saskārās ar Artūru Žagaru, ciešot abiem basketbolistiem, Veličkam dodoties laukuma malā, jo viņam tika pārsista galva, bet Žagaram saņemot personisko piezīmi un spēli turpinot.

29.minūtē pēc trim precīziem Mareka Blaževiča soda metieniem lietuvieši panāca līdz tam lielāko pārsvaru - 62:49.

Pēdējā ceturtdaļā Lietuvas komanda pēc trim Veličkas realizētiem soda metieniem panāca 14 punktu pārsvaru - 71:57.

Latvijas izlase turpināja uzsvaru likt uz tālmetieniem, bet lietuvieši daudz punktu guva ar soda metieniem, ar Tada Sedekerska soda metienu panākot pārsvaru ar 75:60.

36.minūtē piekto piezīmi cīņā ar Porziņģi nopelnīja un laukumu pameta Lietuvas izlases spēlētājs Blaževičs.

Gūstot sešus punktus pēc kārtas, Latvijas izlase pēc Dāvja Bertāna tālmetiena pirmoreiz pēc ilgāka laika pietuvojās rezultātā zem divciparu atzīmes - 69:76.

Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēle basketbolā vīriešiem starp Latvijas un Lietuvas valstsvienībām "Xiaomi arēnā".
Foto: Edijs Pālens/LETA
Foto: Edijs Pālens/LETA

Minūti un 49 sekundes pirms mača beigām piekto piezīmi nopelnīja arī Kurucs, un tuvāk par piecu punktu deficītu mājiniekiem pēc diviem Lomaža tālmetieniem tikt neizdevās (77:82).

Nākamajā Lietuvas uzbrukumā piekto piezīmi saņēma arī Bertāns, bet Latvijas izlases pakaļdzīšanos 21 sekundi pirms mača beigām nobremzēja Lomažam piešķirtā nesportiskā piezīme.

Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēle basketbolā vīriešiem starp Latvijas un Lietuvas valstsvienībām "Xiaomi arēnā".
Foto: Edijs Pālens/LETA
Foto: Edijs Pālens/LETA

20 sekundes pirms mača beigām piekto piezīmi nopelnīja arī Porziņģis, lietuviešiem ar soda metieniem palielinot pārsvaru līdz 88:79.

Lietuva savu pretinieci ceturtdaļfinālā, kas notiks otrdien, uzzinās svētdien Grieķijas un Izraēlas spēlē.

Citās astotdaļfināla spēlēs sestdien Rīgā Turcija ar 85:79 pārspēja Zviedriju, bet Vācija ar 85:58 - Portugāli.

Dienas pēdējā spēlē plkst.21.45 tiksies Serbija un Somija. Visas spēles tiešraidē tiek translētas "Go3 Sport" kanālos.

Latvijas basketbolisti turnīru Rīgā sāka ar zaudējumu Turcijai (73:93), ar 72:70 pārspēja Igauniju, ar 80:84 piedzīvoja zaudējumu mačā ar Serbiju, ar 78:62 pieveica Portugāli un ar 109:75 - Čehiju, A grupā ieņemot trešo vietu.

Lietuvieši Somijas pilsētā Tamperē ar 94:70 pieveica Lielbritāniju, ar 94:67 - Melnkalni, ar 88:107 piekāpās Vācijai, ar 81:78 pieveica Somiju un ar 74:71 - Zviedriju, B grupā ieņemot otro vietu.

Spēlē ar Serbiju Latvijas izlasē pēdas savainojumu guva uzbrucējs Andrejs Gražulis, kuram finālturnīrs ir beidzies. Spēlē ar Čehiju nepiedalījās arī mačā ar Portugāli savainojumu guvušais aizsargs Kristers Zoriks, bet ar spēlē pret Portugāli gūto savainojumu cīnās arī Artūrs Žagars.

Lietuvieši ir palikuši bez viena no līderiem - savainotā Roka Jokubaiša, ar Zviedriju nespēlēja arī Tads Sedekerskis un Mareks Blaževičs, bet pēdējā grupas mačā potītes traumu guva arī Lietuvas izlases starta piecinieka aizsargs Marģirs Normants.

Pārējās astotdaļfināla spēles notiks svētdien, kad tiksies Polija ar Bosniju un Hercegovinu, Francija ar Gruziju, Itālija ar Slovēniju, bet Grieķija ar Izraēlu.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.

Latvijas un citu izlašu gaitas Rīgā klātienē atspoguļos arī nacionālās informācijas aģentūras LETA reportieri un fotogrāfi. Basketbola finālturnīram veltītajā LETA sadaļā (https://www.leta.lv/themes/eurobasket_2025/) un "X" profilā "@LETAsportsEXTRA" pieejama jaunākā informācija ne tikai par Latvijas izlases gaitām un panākumiem, bet arī citu komandu rezultātiem un čempionāta aktualitātēm.

Tēma
Basketbols
Tēmturi
#basketbolisti #izlase
