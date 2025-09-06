Latvijas izlase spraigā cīņā piekāpjas Lietuvai

Latvijas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā Eiropas čempionātu beidza ar zaudējumu astotdaļfinālā Lietuvai. Latvija zaudēja ar 79:88 (18:28, 19:19, 17:19, 25:22).
Spēli ar 7:0 izrāvienu sāka Lietuva, no groza apakšas grozu gūstot Ažulam Tubelim, trīspunktu metienu realizējot Arnam Veličkam un pēc atlēkušās bumbas izcīnīšanas bumbu grozā raidot Tubelim.
Porziņģis pirmos punktus Latvijai guva ar tālmetienu, bet uz Vēl vienu precīzu trīspunktu metienu ar to pašu atbildēja Rihards Lomažs - 10:6 Lietuvas izlases labā.
Pēc Artūra Kuruca tīša pārkāpuma vienu no diviem soda metieniem realizēja Gītis Radzevičs, bet pēc piecām sekundēm savu trešo tālmetienu trijos mēģinājumos realizēja Velička - 14:6 Lietuvas labā.
Lielāko pārsvaru pirmajā ceturtdaļā lietuvieši panāca 53 sekundes pirms ceturtdaļas beigām, Jonam Valančūnam ar divpunktu metienu fiksējot ceturtdaļas rezultātu - 28:18 Lietuvas labā.
Otro ceturtdaļu ar 8:0 izrāvienu sāka mājinieki, pa diviem groziem gūstot Lomažam un Rolandam Šmitam, tomēr izlīdzināt rezultātu neizdevās.
Lietuvieši atbildēja ar 9:0 izrāvienu, pēc Deivida Sirvīža divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 47:35.
Pēdējos divus punktus puslaikā, raidot bumbu grozā no augšas, guva Porziņģis - 37:47.
Arī otrā puslaika pirmajā pusē rezultāta starpība lietuviešu labā svārstījās tuvu desmit punktu atzīmei, Lietuvas izlasei noturot pirmajā ceturtdaļā izcīnīto pārsvaru.
23.minūtē Velička uzbrukumā ar galvu saskārās ar Artūru Žagaru, ciešot abiem basketbolistiem, Veličkam dodoties laukuma malā, jo viņam tika pārsista galva, bet Žagaram saņemot personisko piezīmi un spēli turpinot.