Kuldīgas Demokrātijas festivāls, kas senajā un gleznainajā Kurzemes pilsētā aizvadīts 22. un 23. augustā, norisinājies jau piekto reizi, piedāvājot neformālu, draudzīgu un pārsteigumiem bagātu atmosfēru.
Tajā ikviens neatkarīgi no vecuma, profesijas vai pārliecības par demokrātiju varējis ne tikai runāt, bet to arī piedzīvot.
Kā ik gadu festivāls atklāts ar sarunu vakaru "Demokrātijas kafejnīcā", kuras apmeklētāji pie balti klātiem galdiem laiku pavadījuši ne tikai ar našķiem, bet arī diskusijās, nereti – ar pavisam citādi domājošiem cilvēkiem. ""Demokrātijas kafejnīca" ir tas formāts, ar ko šī festivāla ideja arī aizsākās. Cilvēkiem bija interese šādos sarunu vakaros kafejnīcā satikties, diskutēt un tādā veidā demokrātiju mācīties, to piedzīvot. Drīz vien sapratām, ka kafejnīcas formāts ir par šauru un laika ziņā arī par īsu, vajag ko plašāku," stāsta Maija Jankovska, demokrātijas festivāla Kuldīgā organizatore, "Europe Direct" Kuldīgas centra pārstāve.
Diskusiju un pasākuma dalībniekiem neesot jābūt kādas jomas ekspertam vai runas meistaram – pietiekot ar gatavību ieklausīties citos un, ja ir vēlme, dalīties ar to, kas pašiem šķiet svarīgs. Jo tā arī sākoties demokrātija – no sarunas starp cilvēkiem. Šogad festivāla rīkošanā iesaistījušās apmēram 20 biedrības un nodibinājumi, kā arī vēl ap 100 aktīvo iedzīvotāju, tādējādi festivālam darbojoties kā platformai, kurā pulcējas cilvēki un organizācijas, kam rūp demokrātiskās vērtības un kurus aizrauj šāds koprades process. Jauniešus visaktīvāk pārstāvējuši Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu un kustības "mesesamkopa.eu" aktīvisti.
Festivāla organizēšanu finansiāli atbalstījis Sabiedrības integrācijas fonds, "Europe Direct" Kuldīgas centrs un novada pašvaldība. Festivāla programma kopumā šoreiz bijusi veidota kā mājas viesības, kur visi var iepazīties un kļūt par draugiem, neskatoties uz viedokļu atšķirībām. Aktivitātes bijušas izkārtotas sešās zonās – Virtuvē, Darbistabā, Verandā, Pagalmā, Bērnistabā un Viesistabā. Viss pārdomāts tā, lai ikviens dalībnieks varētu atrast sev interesējošu nodarbi un paralēli iesaistīties sarunās.
"Festivāls ir radošas koprades rezultāts. To veido mūsu pilsētas, kā arī plašāka reģiona cilvēki un organizācijas, kuri tic, ka demokrātija ir visdzīvākā, kad tajā var piedalīties ikviens. Tāpat kā demokrātija dod brīvību veidot dzīvi pēc saviem ieskatiem, arī festivāls ļauj katram izvēlēties savu pieredzi – būt sarunās, piedalīties spēlēs, iesaistīties darbnīcās vai vienkārši baudīt kopābūšanu.
Šogad piedalījās apmēram 1000 dalībnieku. Redzam, ka tagadējie notikumi pasaulē demokrātijas piekritējiem ir papildu motivācija mobilizēties, iestāties par saviem uzskatiem un vērtībām. Redzam arī to, ka cilvēkiem ir vēlme satikties reālajā dzīvē, nevis tikai izpausties virtuāli, izmantojot sociālos tīklus," secina Maija Jankovska.
Viņa arī domā, ka ļoti būtisks ir ne tikai šis pasākums kā tāds, bet arī tā gatavošanas process – organizēšanā aicināts iesaistīties ikviens, kopīgi meklējot jaunus veidus, kā par demokrātiju runāt atraktīvā, festivālu neformālajai atmosfērai atbilstošā veidā. Šogad pasākums aizvadīts Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma teritorijā, kas, iespējams, arī turpmāk kļūšot par šī festivāla pastāvīgo norises vietu. Tā regularitāti turpmāk gan esot plānots pamainīt, festivālu kā atsevišķu pasākumu organizējot ik pēc diviem gadiem. Savukārt starplaikā esot doma demokrātijas idejas popularizēt citādos veidos, piemēram, demokrātijas festivālam Kuldīgā raksturīgās aktivitātes ieplūdināt pašvaldības svētkos un citos masu pasākumos.
Publikācija tapusi sadarbībā ar EP biroju Rīgā
