Maestro Raimonds Pauls, dziedātājs Intars Busulis un aktieris Andris Keišs apvienojušies īpašā muzikālā projektā – izdots albums "Pauls. Busulis. Keišs. Šekspīrs. Soneti".
Tajā Viljama Šekspīra (1564–1616) dzeja iegūst jaunu elpu Paula komponētajās melodijās un Busuļa un Keiša interpretācijā.
Albums izdots Dzejas dienu laikā, un tā materiāls skan koncertuzvedumā mūzikas namā "Daile". Izrādes paredzētas 13., 14. un 20. septembrī, kā arī 16. oktobrī. Biļetes uz pirmajām divām izrādēm jau izpārdotas.
Dziesma "Šīs lūpas, kurās mīla kvēl".
Albuma producents ir Māris Briežkalns, skaņu inženieris – Pāvels Mališkins. Vizuālo tēlu radījis mākslinieks brālis Y, vāka fotogrāfs – Jānis Deinats, bet videoversiju veidojis režisors Kaspars Dvinskis.
CD izdevumu var iegādāties koncertos un pasūtīt MicRec mājaslapā, līdz gada beigām plānots arī vinila izdevums. Albums pieejams visās populārākajās straumēšanas un lejupielādes platformās.
