Čehijas Drošības informācijas dienests (BIS) paziņojis, ka Eiropas izlūkdienestu aģentu komanda no Čehijas, Ungārijas un Rumānijas atklājusi Baltkrievijas valsts drošības komitejas (KGB) spiegu tīklu vairākās Eiropas valstīs.
Šajā sakarā Čehijas Ārlietu ministrija pirmdien deva rīkojumu kādam Baltkrievijas aģentam, kurš darbojās diplomāta statusa aizsegā, 72 stundas, lai izceļotu no Čehijas. Čehu mediji apgalvo, ka tas ir vēstniecības Prāgā padomnieks Nikolajs Dukšta. Viņš pārstāvniecībā nodarbojies it kā ar administratīviem jautājumiem, un nav izslēgts, ka Dukšta nav personas īstais vārds, jo iebraukšana notikusi ar viltotiem dokumentiem.
Spiegu vidū ir arī bijušais Moldovas Izlūkošanas un drošības dienesta (SIS) vadītāja vietnieks, kurš nodevis Baltkrievijas KGB klasificētu informāciju un arestēts Rumānijā. Uzskata, ka runa ir par 47 gadus veco Aleksandru Balanu. BIS norādīja, ka Baltkrievijai izdevies izveidot spiegu tīklu, jo tās diplomātiem iespējams brīvi ceļot Eiropas valstīs. "Lai veiksmīgi cīnītos pret šīm naidīgajām darbībām Eiropā, mums jāierobežo Krievijas un Baltkrievijas akreditēto diplomātu pārvietošanās Šengenas zonā," uzsvēra BIS vadītājs Mihals Koudelka.
