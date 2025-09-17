Izraēlas armija naktī uz otrdienu pēc vairāku nedēļu ilgas bombardēšanas un gaisa triecienu veikšanas sākusi sauszemes spēku uzbrukumu Gazas pilsētai, virzoties uz pilsētas centru, ziņo Izraēlas amatpersonas.
"Galvenā virzība uz Gazas pilsētu sākās pagājušajā naktī. Pēc mūsu domām, Gazas pilsētā ir tūkstošiem "Hamās" teroristu," teica amatpersona. Viņš piebilda, ka, pēc armijas novērtējuma, šajā teritorijā darbojas 2000 līdz 3000 "Hamās" kaujinieku. "Jerusalem Post", telekanāla "Al-Jazeera" tīmekļa vietne un citi angliski rakstošie mediji citē palestīniešu avotus, kas liecina, ka Izraēlas tanki iebraukuši pilsētas centrā. Uzbrukuma sākums sakrīt ar ANO veiktās izmeklēšanas slēdziena publiskošanu, kurā konstatēts, ka Izraēla kopš 2023. gada oktobra Gazas joslā īsteno "genocīdu". ANO Neatkarīgā starptautiskā izmeklēšanas komisija, kas nerunā pasaules organizācijas vārdā, konstatēja, ka "Gazā notiek un turpina notikt genocīds", aģentūrai AFP paziņoja komisijas vadītāja Navi Pileja. Izraēlas Ārlietu ministrija ziņojuma saturu kategoriski noraida kā "sagrozītu un nepatiesu": "Ziņojums pilnībā balstās uz "Hamās" meliem, ko citi pielabojuši un atkārtojuši." Izraēla atkārtoti uzsvērusi, ka tās kampaņa Gazas joslā vērsta pret "Hamās", nevis civiliedzīvotājiem, ko "Hamās" izmantojot kā "dzīvo vairogu".
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu