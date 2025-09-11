Latviju skāris ciklons “Ervins”, kas izraisījis plūdus, elektroapgādes traucējumus un bojājumus bīstamiem objektiem.
Par laimi, tā nav īstenība, bet gan starptautisko civilās aizsardzības mācību LAT EU MODEX 2025 scenārijs, vēsta 360TV Ziņas. Ar tā palīdzību šajās dienās Latvijas operatīvie dienesti kopā ar četrām ārzemju komandām pārbauda savas spējas sadarboties krīzes situācijā.
Vērienīgo starptautisko civilās aizsardzības mācību LAT EU MODEX 2025 laikā Latvijā tiks izspēlēti vairāki scenāriji ar ķīmiskajiem, bioloģiskajiem, radiācijas un kodoldrošības apdraudējumiem.
Mācības notiks Rīgā, Salaspilī un Mārupē, tāpēc iedzīvotāji varēs pamanīt tehnikas pārvietošanos un nelielus satiksmes ierobežojumus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzsver – tas ir tikai treniņš, cilvēki un vide nebūs apdraudēti, un satraukumam nav pamata.
