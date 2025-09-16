Septembra sākumā pēc rekonstrukcijas durvis vēra Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljons, taču tā jaunais izskats izraisījis asu kritiku. Īpaši skarbi viedokli paudis slavenais pavārs Elmārs Tannis, kurš sociālajos tīklos atzina, ka ir šokēts par paveikto.
"Es savā mūžā kaut ko tik sačakarētu neesmu redzējis. Gan dizains, gan produktu izvēle – tas viss atgādina 90. gadus. Reāli šitšops! Vai tiešām tas ir tas, ko mēs rādam tūristiem?" raksta Tannis, piebilstot, ka viņam par redzēto ir kauns.
Pēc pavāra domām, paviljonā trūkst mūsdienīga redzējuma, un rezultāts neatbilst ne ēkas potenciālam, ne Latvijas tēlam pasaulē.
