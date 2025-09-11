91 gada vecumā aizsaulē devusies dzejniece Velta Kaltiņa (1931–2025), ziņo Latvijas Rakstnieku savienība. Viņas literārais ceļš sākās 1962. gadā ar pirmo publikāciju laikrakstā “Literatūra un Māksla”, bet vēlāk viņa kļuva par vienu no Rakstnieku savienības biedrēm.
Kaltiņas radošajā mantojumā ir vienpadsmit dzejoļu krājumi un divi romāni. Pēdējais no tiem – “Kodols” – iznāca 2021. gadā un saņēma atzinību par valodas skaidrību un emocionālo spēku.
Mūža nogali dzejniece pavadīja Ikšķilē kopā ar vīru, rakstnieku Roaldu Dobrovenski.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu