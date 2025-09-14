Overcast 16 °C
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
#koncerti

Kā pelēkais zvirbulis ārpus visa. Saruna ar komponistu Jēkabu Jančevski

Estere Kristiāna Ozoliņa / Latvijas Avīze
2025. gada 14. septembris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 14. septembris, 00:00
Jēkabs Jančevskis: "Sākumā man patika doma, ka es varētu publiku kaut kā satricināt un ietekmēt. Bet vienubrīd sapratu, ka izpatikt kādam būtu nepareizi."
Jēkabs Jančevskis: "Sākumā man patika doma, ka es varētu publiku kaut kā satricināt un ietekmēt. Bet vienubrīd sapratu, ka izpatikt kādam būtu nepareizi."
Foto: No personiskā arhīva

Svētdien, 14. septembrī, Ventspils koncertzālē "Latvija" norisināsies vērienīgs lielkoncerts "No letu zemes", veltīts latviešu un lietuviešu tautu kopīgajam kultūras mantojumam un Baltu vienības dienai. Oratorija "No letu zemes" ir komponista Jēkaba Jančevska darbs, kas izskanēs atjaunotā versijā.

Tā atskaņošanā apvienosies Latvijas un Lietuvas kori, Ventspils kamerorķestris, kā arī galvenajā teicējas lomā būs Jēkaba mamma, leģendārā aktrise Zane Jančevska. Saruna ar Jēkabu Jančevski met lokus un ieiet arī daudzās citās aizraujošās tēmās, jo viņš ir tieši tik daudzslāņains.

Kā radās ideja par skaņdarba "No letu zemes" atskaņojumu Ventspils koncertzālē "Latvija"?

J. Jančevskis: Tas oriģināli ir komponēts stīgu orķestrim un sitaminstrumentiem. Atskaņojums būs kopdarbs ar lietuviešu kori, tāpēc uzdevumus sadalījām. Lietuvieši to ir iepriekš atskaņojuši Viļņā, kur biju klāt. Tur Martas lomu atveidoja brīnišķīgā lietuviešu aktrise Toma Vaskavičūte. Martas lomu šajā darbā lasa mana mamma Zane Jančevska. Man šķiet, šī būs jauka sadarbība abu valstu koriem, jo skaņdarbs nav pārlieku sarežģīts un ir paveicams arī amatieriem. Kori, kas to atskaņos, nebūs profesionāli, taču ir ļoti spēcīgi.

Šis darbs man ir ļoti mīļš. Klausītājs to uztvers kā stāstu. Es drīzāk šo darbu raksturotu kā kinematogrāfisku, tas klasificējas kā viegli saprotama kinomūzika.

Ideja par oratoriju "No letu zemes" tev sākās ar stāstu vai mūziku?

Darbs sākās ar stāstu. Mani uzaicināja Valsts akadēmiskais koris "Latvija" jaundarba pasūtījumam Garīgās mūzikas festivālam. Parasti jaundarbi ir daudz mazākā formātā, bet es pateicu, ka būs 40 minūtes un stīgu orķestris. Pats nezinu, kā viņi tam piekrita, bet liels paldies viņiem par to. Galvenā doma bija, ka vēlējos radīt darbu, kurā piedalītos mana mamma, toreiz – praktizējoša aktrise. Likās jauki, ka man ģimenes lokā ir viens ļoti foršs aktieris. Meklējot lokāli interesantu stāstu, sazvanījāmies ar vairākiem vēsturniekiem un dzejniekiem. Ļoti daudzi skaļi smējās, un šis stāsts jau ir vairāk tāda parafrāze un leģenda. Liels paldies Evai Mārtužai un Leldei Stumbrei.

Cik daudz vēstures tad tajā ir?

Domāju, ka vēsturiskas precizitātes darbā ir maz. Protams, galvenie fakti un personāži ir absolūti pierādāmi. 1253. gadā Lietuvas karali Mindaugu kronēja, kas ir pierādāms fakts. Kristietību viņš arī bija pieņēmis kā tādu stratēģisku soli, kas arī ir vēsturnieku pierādīts fakts. Tas, ka Marta ir bijusi Madalānu pilskunga meita, nav simtprocentīgi pierādāms. Tālāk jau tie romantiskie dialogi ir vairāk romantizēts skatījums uz šo notikumu. Esmu arī lasījis dažādus rakstus par to, ka Martai ir bijusi liela ietekme uz Mindaugu, bet citi apgalvo, ka tādas nav bijis. Tas ir bijis daudzus gadsimtus senā pagātnē, tāpēc loģiski, ka to neviens neapstrīdami nevar pierādīt. Tas ir faktoloģiskā rāmī balstīts stāsts par karu, mieru, sievietes un vīrieša lomu un mīlestību.

Kara tēma ir aktuāla arī pēdējā laikā. Tu piekrīti, ka vīrietī vienmēr sēž karotājs, bet sieviete ir tā, kas tomēr viņu cenšas atturēt?

Mums šī doma ir visai idealizēta – vīrietis ir dumjais karotājs, bet sieviete viņam glauda galvu un saka, ka viss būs labi. Domāju, ka tik vienkārša jau cilvēces vēsture nav. Ja skatāmies uz pirmatnējo senču modeļiem, tad vīrietis iet meklēt medījumu un sieviete viņu gaida pie pavarda. Es pašlaik lasu interesantu grāmatu "Kāpēc vīrieši neklausās un sievietes neprot noparkot auto". Grāmatā ar asprātīgiem un sociāli antropoloģiskos faktos balstītiem piemēriem paskaidrots, kāpēc vēl aizvien reizēm darām dīvainas lietas. Šādi esam veidojušies gadu tūkstošiem evolūcijas procesā. Jāatzīst arī, ka cilvēks jau kaut kādā ziņā mainās, tomēr lielie jautājumi griežas uz riņķi. 

Domāju, ka vislielākā 21. gadsimta muļķība ir centieni uzspiest to, ka vīrietis un sieviete ir vienādi. Mēs neesam vienādi, mūsu smadzenes evolucionāri ir veidojušās atšķirīgi. 

Tas nav ne labi, ne slikti. Iespējams, ja mēs to censtos saprast, tad daudzas attiecības izvērstos veiksmīgāk.

Kā klausītājs uztver tavas kompozīcijas? Vai esi novērojis, kā viņi reaģē zālē? Vai viņiem ieplešas acis, parādās smaids, bailes? Vai tu vēro savu klausītāju?

Sasmējos, jo visai labi noraksturoji šo novērošanas momentu. Agrāk es to mēģināju ņemt vērā, bet tas bija vairāk aktuāli periodā, kad tikko sāku komponēt. Sākumā man patika doma, ka es publiku varētu kaut kā satricināt un ietekmēt. Vienā brīdī sapratu, ka izpatikt kādam būtu nepareizi. Vairāk būtu jāstrādā pašam ar sevi, un tad jau rezultāts nav no tevis paša atkarīgs. Nav vērts paredzēt, kā klausītājs uztvers tavu mūziku.

Vispār jau princips pārsteigt skatītāju vai klausītāju ir raksturīgs mūsdienu mākslai. Arī tu esi izmantojis dažādus efektīgus elementus, piemēram, čukstus, smieklus, dažāda veida interakcijas ar klausītāju.

Vizuālajā mākslā, piemēram, muzejā, ir lielāka iespējamība pamest to vietu, ja darbs neuzrunā vai nepatīk. Turpretī mūzikā ir tā, ka tev īsti nav kur aizbēgt, jo sēdi un klausies. Pat teiktu, ka mūzikā tu esi vairāk tāds eksperimentāls trusītis. Pašlaik ar to vairs īsti tik daudz neaizraujos, taču agrākajos darbos gan par šo domāju. Skaņdarbs "Atsalums" ir viens no maniem zināmākajiem darbiem, kas rotējis daudz kur pasaulē. Tas ir ļoti agresīvs, uzbrūkošs, tāpēc tā ir liela atbildība. Agrāk par to tik daudz nedomāju, bet tagad arī vairāk izprotu cilvēku jūtīgumu. Ir iespējami dažādi nepareizi apstākļi, ar kuru palīdzību var nejauši notraumēt klausītāju. Taču arī to ne vienmēr ir iespējams prognozēt.

Man šķiet, ka komponista profesiju ieskauj daudz un dažādi stereotipi. Tev bija kādas gaidas no šīs profesijas, pirms kļuvi par komponistu?

Man nebija nekādu ekspektāciju. Vienkārši akli darīju lietas, kas arī mazliet piestāv tādai agrīnai jaunībai. Kad saskaries ar reālo dzīvi, daudz kas vairs neliekas tik rožains, taču pamata aicinājums paliek. Nevarētu iedomāties apstākļus, pie kuriem distancētos no komponēšanas.

Ko esi novērojis savu kolēģu radošajā darbībā? Kas Latvijas mūzikā šobrīd ir aktuāls?

Katrs meklē savu nišu. Kāds aizraujas ar elektroniku, kāds ar laikmetīgo mūziku, kāds ir konservatīvs. Es sevi vairāk redzu kā pelēko zvirbuli ārpus visa. Reiz runāju ar kolēģiem, kas vairāk raksta laikmetīgo mūziku, mani interesēja viņu tehnika, formulas. Lielākā daļa atbildēja, ka vairāk seko līdzi intuīcijai. Tas ir līdzīgi, ko daru es, jo rakstu ļoti intuitīvu mūziku. 

Man bija pārsteigums, ka tik dažāda rakstura mūzika var būt rakstīta intuitīvi. 

Tas varbūt ir mazliet stereotips, ka ir tikai laikmetīgais virziens un popmūzika. Man šķiet, ka nav tik vienkārši. Man būtu ļoti lielas bailes no tā, ja es nejustu, ka mainos savā daiļradē. Mūsdienās vari komponēt to, ko gribi, jo neesi savažots konkrēta laikmeta noteikumos. Tomēr ir sarežģīti būt par komponistu, jo ir tik daudz virzienu.

Kuri izteiksmes līdzekļi tev ir priekšplānā?

Bieži klausītāji piesauc formu un harmoniju, lai gan šķiet, ka es ar to ģeniāli netieku galā, esmu visai kritisks pret sevi. Aizvien vairāk pamanu to, ka mūzika sāk kļūt ritmiskāka un daudzslāņaināka. Vēl arī varu pieminēt instrumentāciju, piemēram, orķestra un kora krāsas. Primāri man svarīgs ir arī saturs.

Tas pats attiecas uz brīžiem, kad raksti teātra izrādēm? Piemēram, izrādei "Brands".

Jā, man šķiet, ka "Brandu" lasīju kādas septiņas reizes. Vēl nekad neesmu sācis komponēt bez stāsta, bet būtu interesanti nezināt, kam tu raksti. Saturs man ir svarīgs arī tamdēļ, ka nāku no teātra vides. Viss balstās uz lugas materiālu.

Cik ļoti tu kā komponists pieļauj izpildītājiem interpretācijas iespējas savos darbos? Zinu, ka ir komponisti, kas stingri pieturas pie rakstītā.

Vienreiz vakariņojām kopā ar pasaulslavenu altistu. Viņš man stāstīja par komponistiem un jaundarbiem. Nesaucot vārdā, viņš uzskaitīja daudzus pasaulē zināmus komponistus, kuri kategoriski ir pret to, ka pamaini kaut vienu dinamisko gradāciju. Man nav kompleksu par to, ka mainu skaņdarbu. Bieži vien mūziķi nāk ar kādu foršu piedāvājumu. Bieži arī iedomājos, ka man ir domubiedri, ar kuriem rēķināties. Nedomāju, ka esmu tik ģeniāls komponists, lai visa patiesība mājotu tikai manā prātā. Ja mani ideja pārliecina – kāpēc gan ne?

Karalis Mindaugs – Lietuvas valsts izveidotājs. Autors: Alexander Guagnini, 1611. gads.
Karalis Mindaugs – Lietuvas valsts izveidotājs. Autors: Alexander Guagnini, 1611. gads.
Foto: Wikipedia.org

Lietuvas vēstures līkloči karaļa Mindauga laikā

  • Pa īstam Lietuva uz Eiropas vēstures skatuves iznāca 13. gadsimtā – pateicoties karalim Mindaugam (ap 1200–1263).
  • Ne vēlāk kā 1252. gadā Mindaugs vienojās laulības saitēm ar savu otro sievu Martu, kura bija viņa senā ienaidnieka, dižkunigaiša Vismanta atraitne.
  • Leģenda vēsta, ka karaliene Marta it kā bijusi Latgales Madelānu pilskunga meita.
  • 1253. gada 6. jūlijā Mindaugs un Marta saņem valdnieka regālijas no Kulmas bīskapa, dominikāņa Haidenreiha rokām. Kronēšanas svinības notiek, pilnībā ievērojot karalisko reglamentu. Karaļu kroņus izkaluši Rīgas amatnieki.
  • 1261. gadā Marta mirst. Pirms nāves viņa iesaka Mindaugam precēt savu jaunāko māsu – Lietuvai piederošās Sēlijas daļas dižkunigaiša Daumanta sievu.
  • Kādā tumšā 1263. gada septembra naktī Mindaugs un viņa jaunākie dēli Riklis un Rupeikis krīt no kunigaišu Daumanta un Treniota rokas.
  • Leģenda vēsta, ka Lietuvas valdnieks noslepkavots netālu no senlatviešu un lietuviešu zemju robežām, kur šodien atrodas Aglona. Tur Mindaugs arī apglabāts.

Anita Bormane, "Tūkstošgades vēstures uzplaiksnījumi", 2009.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Foto: Latvijas Mediji

