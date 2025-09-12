Domājot par valsts aizsardzību un drošību, daudzās Eiropas valstīs tiek palielināti nodokļi. Latvijā pagaidām tas nenotiek, taču Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) neizslēdz šādu iespēju un TV24 raidījumā „Dienas personība ar Veltu Puriņu" atklāj, ka vispirms tas skartu atsevišķas preču grupas – tabaku, alkoholu un arī azartspēles.
"Ko mūsu Igaunijas kolēģi un daudzas valstis Eiropā dara, lai atbildētu uz drošības izaicinājumiem? Viņi ceļ pievienotās vērtības nodokli. Pie mums tas ir 21%. Mēs šobrīd nevēlamies celt PNV, bet neizslēdzu, ka atsevišķām preču grupām, piemēram, tabakai un alkoholam varētu celties, arī azartspēlēm mēs varētu ātrāk ieviest nodokli."
Plašāk skaties video:
