Šonakt ar soļotāju sacensībām 35 kilometru distancē Tokijā startē pasaules čempionāts vieglatlētikā, kurā piedalīsies arī četri Latvijas atlēti.
Kā pirmais no mūsējo kvarteta plkst. 1.30 uz starta dosies soļotājs Raivo Saulgriezis, kurš tiesības piedalīties sacensībās nopelnīja pēc vietas rangā. Viņš nebūs starp tiem, kas cīnās par medaļu, jo starp 50 pieteiktajiem dalībniekiem 42 ir labāks personiskais rekords nekā Raivo (2.33:31), tāpēc būšana dalībnieku tabulas pirmajā pusē un sava labākā rezultāta uzlabošana jau būs panākums. Savukārt pirmspēdējā čempionāta dienā 20. septembrī Saulgriezis varēs startēt arī 20 km distancē.
Sestdien starts arī otram Latvijas debitantam pasaules čempionātos kārtslēcējam Valteram Kreišam, kuram plkst. 13.05 sāksies kvalifikācijas sacensības. Latvijas rekordists (5,82) vasaras sezonas sākumu izlaida traumas dēļ, apritē atgriezās jūlijā, pēc tam tiekot pie bronzas Eiropas U-23 čempionātā, kas viņam bija svarīgākais šogad, un sudraba medaļas studentu universiādē.
Augusta vidū sacensībās Vācijā Kreišs pārlēca 5,70 metrus, kas ir viņa labākais rezultāts šovasar, lai gan ziemas sezonā viņš pārvarēja jau minētos 5,82 metrus, izpildot arī pasaules čempionāta kvalifikāciju. Kārtslēkšanā sacentīsies 36 sportisti, kvalifikācijā būs divas grupas, finālsacensībās tiekot 12 labākajiem. Pieteikušies visi labākie, ar šā brīža vienu no lielākajām vieglatlētikas zvaigznēm Armandu Duplanti priekšgalā.
Pērn Parīzes olimpiskajās spēlēs Kreišs par pārsteigumu daudziem tika finālā, taču, ņemot vērā šīs sezonas veselības likstas, atkārtot ko līdzīgu būs sarežģīti.
Finālsacensības kārtslēcējiem notiks 15. septembrī.
Savukārt šķēpmetējas Anete Sietiņa un Līna Mūze-Sirmā piedalīsies attiecīgi savā ceturtajā un piektajā pasaules čempionātā. Pirms diviem gadiem Budapeštā abas iekļuva labāko desmitniekā. Kvalifikācijā Līna sasniedza labāko rezultātu (63,50), bet finālā palika devītā (58,43), savukārt Anete pirms pēdējās metienu sērijas bija otrajā vietā, taču tad viņu apsteidza austrāliete Makenzija Litla un japāniete Haruka Kitaguči, Sietiņai ar 63,18 metriem paliekot uzreiz aiz goda pjedestāla. Šosezon ne viena, ne otra tik tālu nav metušas, Sietiņas labākais rezultāts ir 61,60 metri augusta sākumā Latvijas čempionātā, bet Mūze-Sirmā pēc veselības problēmām pirmo startu aizvadīja tikai jūlija vidū, bet augustā mačos Polijā sameta 57,37 metrus. Līna pirms trim gadiem pasaules čempionātā Jūdžinā izcīnīja sesto vietu, kas ir viņas labākais sasniegums lielajos mačos. Šķēpmetējām kvalifikācijas sacensības notiks 19. septembrī.
Tokija pasaules čempionātu vieglatlētikā uzņems otro reizi, pirmā bija 1991. gadā. Tur notikušas arī divas olimpiskās spēles, arī 2021. gadā kovida apstākļos bez skatītājiem tribīnēs. Deviņu dienu laikā tiks sadalīti 49 medaļu komplekti. Čempionātā piedalīsies nedaudz vairāk par 2200 sportistiem no teju 200 valstīm. Katras disciplīnas uzvarētāji saņems arī 70 000 ASV dolāru lielu naudas balvu, par otro vietu tā būs uz pusi mazāka, bet par bronzu pienāksies 22 000 dolāru. Latvijā čempionāta norisei varēs sekot līdzi LTV7 tiešraidēs. Ņemot vērā laika zonas, sacensību laiki gan nav tie izdevīgākie – rīta sesijas notiks vai nu naktī, vai ļoti agrā rītā, bet vakara sesijas sāksies agrā pēcpusdienā (parasti ap plkst. 13).
Trīs medaļas
Latvijas vieglatlēti piedalījušies visos 19 iepriekšējos pasaules čempionātos, pirmajos trīs (1983., 1987. un 1991. gadā) vēl zem PSRS karoga. Kopā startējuši 76 mūsējie, visvairāk reižu šķēpmetējs Ēriks Rags, kurš piedalījies astoņās planētas meistarsacīkstēs, bet no dāmām lielākā pieredze Madarai Palameikai – septiņi čempionāti. Izcīnītas trīs medaļas – Danis Kūla bronzu šķēpmešanā 1983. gadā Helsinkos, Ineta Radeviča sudrabu tāllēkšanā 2011. gadā Tegu (viņa sacensībās bija trešā, bet pēc konkurentes diskvalifikācijas vēlāk tika pie sudraba), kā arī Laura Ikauniece septiņcīņā 2015. gadā Pekinā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu