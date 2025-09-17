Rīgas pilsētas tiesa attaisnojusi Rīgas pilsētas degšanā apsūdzētās personas un uzņēmumus. Spriedums ir pārsūdzams. 

Pēc publiski pieejamās informācijas, apsūdzēti bija būvdarbu vadītājs Ivars Rība, celtnieks Juris Kassalietis, kā arī celtnieks Imants Jurkevičs, kurš tiesvedības gaitā nomira. Prokuratūra uzskatīja, ka arī četrām juridiskajām personām piemērojami piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par nepienācīgi veiktu uzraudzību un kontroli Rīgas pils rekonstrukcijas laikā.

