Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, augustā dzīvokļu pārdošanas kopējais piedāvājums Rīgā samazinājās par 6%, bet piedāvājumu skaits Rīgas lielākajos mikrorajonos saruka par 5%, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.
Salīdzinot ar 2024. gada augustu, dzīvokļu piedāvājums kopumā mazāks - kopējais dzīvokļu piedāvājumu skaits bija mazāks par 24%, bet lielāko mikrorajonu dzīvokļu piedāvājums - mazāks par 26%.
Pārskatā teikts, ka dzīvokļu piedāvājumu skaits Rīgas lielākajos mikrorajonos augustā turpināja samazināties un sasniedza zemāko atzīmi šogad - 1380. "Arco Real Estate" norāda, ka augustā sērijveida dzīvokļu piedāvājums vērtējams kā zems arī salīdzinājumā ar 2024.gadu.
Apkopojot dzīvokļu piedāvājumu skaitu Rīgas mikrorajonos, "Arco Real Estate" secina, ka vislielākais piedāvājumu skaits augustā bija Āgenskalnā, savukārt vismazākais - Bolderājā.
Pagājušajā mēnesī gandrīz visos Rīgas lielākajos mikrorajonos dzīvokļu piedāvājumu skaits samazinājās. Visvairāk piedāvājumu skaits samazinājās Pļavniekos - par 19%. Savukārt tikai Āgenskalnā augustā tika novērots dzīvokļu piedāvājuma pieaugums - par 7%. Teikā augustā dzīvokļu piedāvājums saglabājās jūlija līmenī.
Augustā, analizējot piedāvājuma skaitu proporcionāli mikrorajona lielumam, proti, pēc iedzīvotāju skaita, vislielākais piedāvājums konstatēts Āgenskalnā. Savukārt Zolitūdē piedāvājumu skaits bija proporcionāli vismazākais.
Aptauja
Cik liels ir jūsu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājums?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu