Izdevniecība "Latvijas Mediji" lasītājiem piedāvā Leldes Jaujas stāstu krājumu "Šim stāstu krājumam es dodu četrarpus zvaigznes", ko caurvij autores spēja pasmieties par sevi un sabiedrībā notiekošo, atainojot mūsdienu latviešu sieviešu tik dažādo dzīves un attiecību pieredzi.
Grāmatas atvēršana pasākums gaidāms 1. oktobrī plkst. 18.00 bārā "Ezītis miglā", Rīgā, Avotu ielā 32.
Leldes Jaujas proza ir jauneklīgs, dzīves pieredzē un dramaturģiski pārdomātā struktūrā balstīts tekstu kopums, kurā autore lasītājam piedāvā atrast vai neatrast sevi. Krājuma konceptuālo pusi veido neuzkrītoša attiecību analīze, ko sevī un ap sevi risina galvenās varones – pusmūža krīzes vai pusmūža miera skartas būtnes, ar dzīvi apmierinātas vai samierinājušās sabiedrības pārstāves eksistenciālos jautājumus. Nemaz nevar iedomāties, ka Jaujas prozas varones varētu nebūt neatkarīgas – grāmata pat nepieļauj šādu domu. Balss, kas skan pārliecinoši un runā par sevi, – tā ir raksturīga pat bērnam Jaujas prozas pasaulē.
Jautāta par krājuma koncepciju, autore atklāj: "Virstēma rakstot man allaž ir bijusi viena – attēlot cilvēku ar visām tā vājībām, nenoniecinot, neidealizējot un kā likums labestīgi par cilvēku (sākot ar sevi pašu) iesmejot. Krājuma neoficiālais moto varētu būt – pasmejamies par sevi visi kopā!"
"Stāsti teju vai paši ieplūst apziņā, liekot pat nīgrākajai sejai savilkties smīnā, jo nopietnos, pat sāpīgos notikumus te vienmēr līdzsvaro autores vieglā, labestīgā humora izjūta. Un otrādi - šķietami vienkāršos smieklīgos pastāstiņos klātesoša vienmēr ir arī kāda dziļāka straume, ko reizēm sajūti tikai vēlāk, jau pēc grāmatas nolikšanas malā," saka rakstnieks Vilis Kasims.
Par autori
Lelde Jauja ir dzimusi un augusi Līvānos. 2005. gadā ieguvusi maģistra grādu Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja programmā. 2020. gadā absolvējusi Literārās akadēmijas Prozas kursu, piedalījusies Prozas lasījumos 2019. gadā. Lelde ir romānu "Vīrs, bērni un pieci randiņi" (2020) un "Pārēšanās ābece" (2023) autore. Viņas stāsti un lugas publicēti dažādos periodikas izdevumos. Autores grāmata bērniem "Tās ir tikai superspējas" guvusi plašu atzinību lasītāju vidū un pavisam drīz gaidāms arī stāsta turpinājums.
Krājuma tapšanu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds un Ventspils Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja.