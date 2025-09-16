Rudens darbu sezona Eiropas Savienībā sākusies ar drudžainu rosību ārējās tirdzniecības jomā, kas izdošanās gadījumā varētu ES likvidēt tirdzniecības atkarību no ASV, pamatīgi stiprinot ES pozīcijas nākotnes tirdzniecības sarunās.

Runa ir par ES tirdzniecības līgumiem ar Dienvidamerikas "Mercosur" valstu apvienību, kurā ietilpst Argentīna, Brazīlija, Urugvaja un Paragvaja, un ES tirdzniecības sarunām ar Meksiku. Tirdzniecības līgums ar "Mercosur" jau ir noslēgts, taču tas vēl jāratificē ES dalībvalstīm, un Francija ir nikna šī līguma pretiniece. Ja izdosies ratifikācija, tas ES precēm pavērs 280 miljonu iedzīvotāju lielu tirgu, kas līdz šim nav bijis pieejams. Turklāt atšķirībā no ASV tirgus, kur Eiropas precēm tagad tiek piemērots 15% liels tirdzniecības tarifs, minētā četru Dienvidamerikas valstu apvienība gatava piemērot praktiski 0% tarifu tirdzniecībai – tas nozīmētu tarifu samazinājumu praktiski 91 procentam preču, ko šobrīd Eiropa eksportē uz "Mercosur" valstīm.

