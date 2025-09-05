Sabiedrībā joprojām raisās diskusijas un satraukums par valsts iestāžu centieniem ierobežot iedzīvotāju darījumus ar skaidru naudu.
Viens no veidiem, kā amatpersonas cer atklāt aplokšņu algu maksātājus un saņēmējus, ir, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) veiks skaidrās naudas aprites uzraudzību – VID saņems informāciju no bankām par iedzīvotāju un uzņēmumu skaidrās naudas iemaksām, sākot no 750 eiro, un izmaksām, sākot no 1500 eiro. Datu apstrāde notikšot automātiski, un iedzīvotājiem papildu informācija pašiem nebūšot jāsniedz. Bankām būs jāsniedz dati par katru iemaksu virs noteiktā sliekšņa, informāciju apstrādās un riskus par nedeklarētiem ienākumiem analizēšot sistēma. Grozījumi stājušies spēkā jau janvārī, bet to tehniskā ieviešana gan kavējas, jo noteikumi par datu apriti vēl top. Daudzi uzņēmēji un iedzīvotāji noteiktos izmaksu un iemaksu sliekšņus uzskata par pārāk zemiem. VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe teikusi: "Ekspertu aprēķini liecina, ka aptuveni trīs miljonus eiro gadā mēs varētu papildus iekasēt nodokļos, ja mēs kontrolētu šo skaidrās naudas apriti."
Vēl ministriju kabinetos tapuši un top arī citi ierobežojumi darījumos ar skaidru naudu, piemēram, šonedēļ Ministru kabinets 2. septembrī lēma, ka turpmāk Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekta pienākums būs veikt klientu izpēti pirms gadījuma rakstura ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanas vai pārdošanas darījuma, ja tā apmērs vai vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa ir mazāka par 1500 eiro. Līdz šim likums paredzēja, ka klienta izpēte pirms darījuma skaidrā naudā nav jāveic, ja tā summa nepārsniedz 1500 eiro.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu