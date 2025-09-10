Antarktīdai atšķēlies milzīgais leduslauks ar koda nosaukumu A23a, ko uzskatīja par lielāko un vecāko pasaulē.
Tas šobrīd uzsēdies uz sēkļa pie Dienviddžordžijas salas Atlantijas dienvidrietumos, starp Dienvidameriku un Āfrikas dienvidu galu, un strauji sadalās sīkākos gabalos, līdz ar to vairs nav rekordists, atsaucoties uz NASA satelītattēliem vēsta pasaules ziņu aģentūras.
Vēl septembra sākumā (NASA satelītattēla centrā) tas bijis ap 1770 kvadrātkilometru plašs, tur varētu izvietoties ne tikai Londona, bet vēl kāda teritorija. No Antarktīdas leduslauks atšķēlās 1986. gadā. Tad milzeņa platība bija 3900 kvadrātkilometri, taču, gadiem dreifējot okeānā, ledus "galds" pamazām sadilis.
