Ogres Centrālā bibliotēka 2022. gadā ieguva IFLA (Starptautiskā bibliotēku asociācija un institūciju federācija) atzinību kā viena no četrām finālistēm pasaules mērogā "Gada publiskās bibliotēkas" titula kategorijā.
Nozīmīgais panākums sniedzis plašu starptautisku atpazīstamību, turklāt šogad bibliotēka saņēmusi Latvijas kolēģu atzinību un titulu "Gada bibliotēka 2024". Īpaši izcelts paveiktais bērnu lasītprieka veicināšanā, darbs ar pielāgoto literatūru, kā arī daudzveidīgā sadarbība ar novada izglītības iestādēm un bibliotēkām. "Stipra un mērķtiecīga komanda ir Ogres Centrālās bibliotēkas izaugsmes atslēga, kuru veido un vada izcila un sirsnīga direktore Jautrīte Mežjāne. Savukārt par skaisto darba vidi un daudzas balvas saņēmušo bibliotēkas ēku varam pateikties novada pašvaldībai," uzsver Ogres Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Aija Žilvinska.
Bibliotēkas pastāvīgo lasītāju skaits kopš jaunās ēkas atklāšanas arvien palielinoties un pagājušā gada nogalē bijis 6392, no kuriem bērni un jaunieši – 3328. Lasītāju intereses esot ļoti dažādas – no bilžu grāmatām līdz enciklopēdijām un ievērojamu cilvēku biogrāfijām. Joprojām interesējot arī detektīvi un romantiskā literatūra, turklāt pamanīts, ka sabiedrībā zināmu cilvēku viedoklis par kādu grāmatu ļoti ietekmē arī tās pieprasījumu bibliotēkā.
Grāmatas. Dažādi faktori
Grāmatu izvēle atkarīga no dažādiem faktoriem, dažkārt tā ir vienkārši vēlme atslogot prātu un iegrimt citu cilvēku piedzīvojumos – gan romantiskos, gan kriminālos, gan sevi un pasauli izzinošos. No nesen lasītajām atzīmētu Emīlijas Henrijas romānu "Grāmatmīļi", kas uzrunās ikvienu, kurš mīl grāmatas un vēlas pavadīt laiku ar vieglu, pozitīvu lasāmvielu, kas vienlaikus liek pasmaidīt un nedaudz arī aizdomāties. Lieliska izvēle brīžos, kad gribas kaut ko iedvesmojošu un priecīgu! Bet šobrīd uz mana lasāmgaldiņa ir divas grāmatas: Annas Gavaldas "Mierinošā", ko grāmatmīļi raksturo kā "skaisti uzrakstītu dzīvi ar dramatiskiem tās pārrāvumiem", un Valērijas Perēnas "Svaigs ūdens puķēm" – ļoti aizkustinošs un sirsnīgs romāns par sievieti.
Teātris. Īpaša atmosfēra
Šā gada īpašais teātra apmeklējums man saistās ar Jauno Rīgas teātri, kas, gluži kā mūsu bibliotēka, uzrunā ar vidi – telpām un to iekārtojumu. Arhitektei Zaigai Gailei, kura izstrādājusi vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas projektu, izdevies saglabāt ēkas raksturu, vienlaikus pielāgojot to mūsdienu teātra vajadzībām, kas rada teātrim īpašu atmosfēru un piešķir tam jaunu elpu. Savukārt izrāde "Mazās lapsas", kas ataino pagājušā gadsimta notikumus, apliecina, ka cilvēciskās kaislības laika gaitā paliek nemainīgas un pārbaudījumi ar naudu un varu ir aktuāli joprojām. Spēcīga aktierspēle un precīzi režisoriskie akcenti rada intensīvu, emocionāli piesātinātu atmosfēru.
Koncerts. Leģendārā grupa Ogrē
Spilgtākais koncerts, ko gan, jāatzīst, tikai klausījos, esot pie Ogres upes, bet fotoattēlus redzēju visos ziņu un sociālo tīklu kontos, bija "Zibens pa dibenu", kas norisinājās Ogres estrādē un tiešām raisīja episkas emocijas. Koncerta kulminācija bija leģendārās grupas "Pērkons" uzstāšanās, kuras laikā arī daba nodemonstrēja gan pamatīgu zibeni, gan pērkondārdus, kas satricināja ikvienu.
Izstādes. Maģiski un uzrunājoši
Gribētu atzīmēt mūsu novadnieku darbu izstādes bibliotēkā, tās tiek regulāri mainītas, un autori uz savu darbu eksponēšanu gaida rindā. Mani uzrunā dabas ainavas – gan gleznās, gan fotogrāfijās. Ļoti iedvesmojoša bija mūsu novadnieces Guntas Šmidres fotoizstāde "Satikties skatienā ar nepieradināto". Viņas darbos ir kas maģisks, uzrunājošs, un tos papildina izcili pašas autores teksti, kas raksturo konkrēto kadrā noķerto momentu.
Kino. Vienojošais talants
Spilgtākais pēdējā laika piedzīvojums noteikti ir nu jau leģendārā mūsu animācijas filma "Straume", ko skatījos pat divkārt. Pirmo reizi tad, kad vēl nebija saņemtas iespaidīgās balvas. Otrreiz, lai atkārtoti izbaudītu un piefiksētu citus rakursus, kas pirmatklājējas priekā iepriekš palikuši nepamanīti. No televīzijā redzētajām gribētu atzīmēt filmu "Tenors", kas spilgti ataino paaudžu, mūzikas stilu, sociālo slāņu dažādību, bet, par spīti atšķirīgajam, arī vienojošo – talantu, kas spēj pārvarēt it kā nepārvaramo.
