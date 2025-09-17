Saeimas ēkas pārbūves un restaurācijas projekta gala termiņš tiek pagarināts līdz 2034. gada 31. decembrim, vakar lēma valdība. Šī ir jau otrā Saeimas nama pārbūves termiņa pagarināšana.
Tāpat ar valdības rīkojumu tiek precizēta piešķirtā finansējuma apguve pa gadiem, nemainot kopējo projektam piešķirto finansējumu 34 083 692 eiro apmērā.
Finansējums 34 083 692 eiro apmērā Saeimas nama pārbūves un restaurācijas izdevumu segšanai paredzēts uzņēmumam “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), tostarp 2025. gadam 282 845 eiro, 2026. gadam 1 377 223 eiro, 2027. gadam 1 332 030 eiro, 2028. gadam 2 589 247 eiro, 2029. gadam 5 198 208 eiro, 2030. gadam 7 005 430 eiro, 2031. gadam 3 223 299 eiro, 2032. gadam 3 446 598 eiro, 2033. gadam 4 446 598 eiro un 2034. gadam 4 783 206 eiro.
Līdz šim bija paredzēts, ka minētā finansējuma ietvaros VNĪ jānodrošina Saeimas nama pārbūves un restaurācijas darbu pabeigšana līdz 2030. gada 31. decembrim, par ko valdība izlēma 2023. gada novembrī. Pirms tam kā pārbūves gala termiņš bija noteikts 2027. gada 31. decembris.
FM informē, ka atbilstoši Saeimas nama Konsultatīvās padomes 2022. gada oktobrī pieņemtajam lēmumam pirms Saeimas nama projektēšanas sākšanas darbiem VNĪ organizēja iepirkumu par metu konkursa organizēšanu. Tajā uzvarēja Latvijas Arhitektu savienība, ar kuru noslēgts līgums. Ņemot vērā metu konkursa iepirkuma dokumentācijas komplicētību, lai nodrošinātu ēkas specifikai un pārbūves mērķim atbilstošas dokumentācijas izstrādi, jo īpaši attiecībā uz drošības prasību ievērošanu, kā arī saskaņojumu nepieciešamību no vairākām iesaistītajām institūcijām, metu konkurss tika izsludināts tikai 2024. gada martā.
Konkursa rezultāti tika paziņoti 2024. gada augustā. Kopā tika iesniegti seši piedāvājumi, no kuriem pirmo vietu ieguva piegādātāju apvienība AS “Palast Architekts” un SIA “DR arhitekti”.
