Grup "Indygo" laiž klajā jaunu kompozīciju ar nosaukumu "Laiks iet", kas ierakstīta sadarbojoties ar mūziķi un studijas producentu Jāni Aišpuru (The Sound Poets) un skaņu inženieri Reini Kārkliņu(Aleja Records).
"Dziesma ir sapņaina, bet enerģiska. Sajūta to izpildot un klausoties, ir kā īsa pakavēšanās kādā vasarīgā dienā, esot ceļā uz kādu piejūras vai meža pieturpunktu, iespējams, ka vairākiem, bez konkrēta mērķa, bezrūpīgs skats uz dzīvi un dzīves baudīšanas mirklis kopumā," tā grupas dziedošā departamenta pārstāvis Mārtiņš Vaters. Paturpinot domu "rudens sākums atļauj vēl kavēties vasaras piedzīvojumos un tos turpināt, saulīte un laikapstākļi mūs šogad dikti lutina!"
Dziesmas video dažādos materiālus iemūžinājusi māksliniece Kristiāna Eglīte un pie video fināliznākuma darbojies un to izveidojis Mārtiņš Vaters.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu