Latvijas futbola izlase šovakar plkst. 21.45 Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā viesos aizvadīs spēli pret Albāniju.
Uz Tirānu Paolo Nikolato trenētā komanda devās ar līdz galam neizdarīta darba sajūtu, jo savā laukumā ar 0:1 zaudēts Serbijai. Pirmais puslaiks neizdevās, un viesu zvaigznes Dušana Vlahoviča 12. minūtē gūtie vārti bija loģisks iznākums tā brīža spēles gaitai, bet otrajā puslaikā Latvijas parādītais sniegums jau bija kvalitatīvāks. Mājinieki kompensācijas laikā varēja izraut arī neizšķirtu, taču Renārs Varslavāns no septiņiem metriem trāpīja pa vārtu stabu... Basketbola serbi sestdienas vakarā šokējoši zaudēja Eiropas čempionāta astotdaļfinālā pret somiem, bet viņu tautieši futbolā šoreiz izspruka sveikā.
"Pirmajā puslaikā pārāk daudz kļūdījāmies piespēlēs, tehniskajā izpildījumā, savukārt otrajā darbojāmies daudz aktīvāk un tajā bija līdzīgāka spēle, lai gan pretiniekos bija komanda, kas ir daudz spēcīgāka par mums. Rezultātu nosaka notikumi, kas risinās pie vārtiem, tāpēc, kad rodas iespēja, tā ir jāizmanto. Diemžēl mums tas šoreiz neizdevās," sarūgtināts pēc mača, tāpat kā futbolisti, bija arī Nikolato.
Iespēja revanšēties būs jau šovakar, Latvijas izlasei pret Albāniju sākot otro apli. Pirmajā abu komandu mačā jūnijā Rīgā bija neizšķirts 1:1, abus vārtus gūstot Antonijam Černomordijam, kurš vispirms iesita savā, bet pirmā puslaika beigās arī pretinieku cietoksnī. Černomordijs diskvalifikācijas dēļ nevarēja piedalīties mačā ar Serbiju, bet pret albāņiem spēlēt varēs. Uz Tirānu gan nedevās uzbrucējs Jānis Ikaunieks, kurš maču ar serbiem jau sagaidīja kā jaunais tētis – Jāņa ģimenē ienākušas dvīnītes.
Albānija ir ciets rieksts, jo īpaši savā laukumā, lai gan arī jūnijā Rīgā viņi uzvarai beigās pat bija nedaudz tuvāk. Kopš tā mača viņiem bijusi tikai pārbaudes spēle pret Gibraltāru, kurā minimāla uzvara ar 1:0. Vārtus ar "pendeli" iesita Jasirs Asani, kurš vasarā no Dienvidkorejas čempionāta pārcēlies uz Irānas klubu "Esteghlal" un īsti nav pamatsastāva spēlētājs. Turnīra tabulā Albānija un Latvija ir līdzās – pretiniekiem pieci, mūsējiem četri punkti, abām vienībām aizvadot pa četrām spēlēm. Šovakar savā starpā Belgradā tiekas arī grupas abas vadošās komandas – Anglija viesojas pie Serbijas.
Rezultāti. Futbols
PK kvalifikācija
K grupa
- Latvija – Serbija 0:1 (0:1), Vlahovičs (12.).
- Anglija – Andora 2:0 (1:0), Garsija (savos vārtos), Raiss.
1. Anglija 4 12 8:0
2. Serbija 3 7 4:0
3. Albānija 4 5 4:3
4. Latvija 4 4 2:5
5. Andora 5 0 0:10
