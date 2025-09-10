Valstī būtu jānosaka viens par vēlēšanu politiku atbildīgais, otrdien Rīgas pilī notikušajā diskusijā par vēlēšanu sistēmu Latvijā rosināja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aicinot diskutēt arī par citiem ar vēlēšanām saistītiem jautājumiem.
Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents uzsvēra, ka jautājums par iespējamām izmaiņām vēlēšanu sistēmā kļuvis aktuāls pēc aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām. Viņš aicināja savlaicīgi diskutēt par sistēmas pārveidi, pieminot, ka labā prakse paredz, ka to dara vismaz gadu pirms vēlēšanām.
Runa nav par nākamgad gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, bet arī par 16. Saeimu, nākamajām pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
Kā vienu no jautājumiem Valsts prezidents izcēla atbildības sadalījumu vēlēšanu rīkošanā. Patlaban sava loma ir gan Saeimai, gan Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK), gan Tieslietu ministrijai, taču, pēc viņa domām, būtu lietderīgi apsvērt iespēju noteikt vienu galveno atbildīgo par vēlēšanu politiku. Tāpat prezidents rosināja diskutēt par CVK veidošanas principiem un tās atbildību.
Rinkēvičs norādīja, ka sabiedrībā un politiskajās aprindās izskan priekšlikumi pāriet no proporcionālās vēlēšanu sistēmas uz jaukto vai mažoritāro. Viņš atsaucās uz ideju palielināt vēlēšanu apgabalu skaitu no pieciem uz lielāku, lai nodrošinātu labāku proporcionalitāti, īpaši ņemot vērā demogrāfiskās pārmaiņas. Tāpat Valsts prezidenta ieskatā atklāts paliek jautājums par diasporas balsu piesaisti Rīgas apgabalam, kas jau iepriekš raisīja diskusijas Saeimā.
Valsts prezidents rosināja pārrunāt arī vēlētāju vecumu, no kura pilsoņi drīkst balsot. Viņš norādīja uz sadrumstaloto likumdošanu, jo ir atsevišķs likums par Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām, un ir arī CVK likums. Rinkēvičs pieļāva, ka iespējamais risinājums būtu vienota vēlēšanu likuma izstrāde.
