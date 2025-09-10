Nepieciešams lēmums par Ukrainas kaimiņvalstu pretgaisa aizsardzības sistēmu izmantošanu, lai pārtvertu dronus un raķetes Ukrainas gaisa telpā, platformā "X" trešdien pauda Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
"Krievijas droni, kas iebruka Polijā laikā, kad notika vērienīgs uzbrukums Ukrainai, liecina, ka [Krievijas diktators Vladimirs] Putins jūt arvien lielāku nesodāmību, jo viņš netika pienācīgi sodīts par saviem iepriekšējiem noziegumiem," klāstīja ministrs.
Jo ilgāk Putins "nesaņem spēcīgu atbildi, jo agresīvāks viņš kļūst".
"Vāja reakcija tagad provocēs Krieviju vēl vairāk, un tad Krievijas raķetes un bezpilota lidaparāti iebruks vēl tālāk Eiropā," brīdināja Sibiha.
"Šī situācija liecina, ka beidzot būtu jāpieņem lēmums izmantot kaimiņvalstu pretgaisa aizsardzības spējas, lai pārtvertu dronus un raķetes Ukrainas gaisa telpā, arī tās, kas tuvojas NATO robežām," aicināja ministrs.
Ukraina jau labu laiku rosina šādu soli "kolektīvās drošības labad".
"Tas ir arī aicinājums partneriem steidzami stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību un labāk aizsargāt Ukrainu no pieaugošā Krievijas dronu un raķešu skaita, ar ko mums regulāri tiek uzbrukts," uzsvēra Ukrainas ārlietu ministrs.
Naktī uz trešdienu Krievijai veicot masīvu dronu un raķešu triecienu Ukrainai, vairāki droni ielidoja Polijas gaisa telpā, un dažus bezpilota lidaparātus tur notrieca Polijas pretgaisa aizsardzības spēki.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
