Mediju magnāta Ruperta Mērdoka bērni ir panākuši risinājumu juridiskajā strīdā par viņa uzņēmumu kontroli, pirmdien ziņoja mediju uzņēmumi "News Corp." un "Fox Corp.".
Vienošanās atrisina tiesvedību, kurā magnāta bērni bija apstrīdējuši tēva centienus noteikt par mediju impērijas mantinieku savu dēlu Laklanu, kuram tāpat kā tēvam ir labēja politiska orientācija. Tiesa Nevadas štatā bloķēja 94 gadus vecā Ruperta Mērdoka centienus.
Jaunā vienošanās paredz izveidot trestu, kas aizstās "Murdoch Family Trust", kurā bija ietverti četri Mērdoka bērni, ieskaitot Laklanu.
Saskaņā ar vienošanos Prūdensa Makleoda, Elizabete Mērdoka un Džeimss Mērdoks saņems naudu, balstoties uz akciju pārdošanu, un viņiem vairs nebūs daļu nevienā mediju kompānijā.
ASV mediji ziņoja, ka šī nauda 3,3 miljardu ASV dolāru apmērā tiks sadalīta vienlīdzīgi starp šiem trim Mērdoka bērniem.
Vecākā meita Prūdensa ir maz iesaistījusies ģimenes biznesā, bet Džeimss un Elizabete ir pazīstami ar politiski centriskiem uzskatiem.
"Tiks izveidoti jauni tresti par labu Laklanam Mērdokam, Greisai Mērdokai un Kloī Mērdokai," teikts "Fox Corp." un "News Corp." paziņojumā presē.
"Aizejošie labuma guvēji vairs nebūs labuma guvēji nevienā trestā, kuram ir akcijas "News Corp." vai "Fox Corp"."
Līdzšinējais trests bija izveidots pēc vienošanās ar Mērdoka otro sievu, kas gribēja nodrošināt, lai viņas bērniem Laklanam, Elizabetei un Džeimsam neatņemtu tiesības Mērdoka un viņa trešās sievas Vendijas Dengas meitas Greisa un Kloī.
Jaunā vienošanās paredz izveidot uzņēmumu "LGC Holdco", kuram piederēs visas "News Corp." un "Fox Corp." akcijas, kuras iepriekš piederēja sākotnējam ģimenes trestam.
Šo akciju nodrošināto balsu kontrole "būs tikai Laklana Mērdoka pārziņā ar viņa iecelta rīkotājdirektora starpniecību", teikts paziņojumā presei.
Mērdoka impērija pēdējos gadu desmitos ir pārveidojusi tabloīdu presi, kabeļtelevīziju un satelītapraidi, kā arī tikusi vainota populisma uzkurināšanā angliski runājošajā pasaulē.
Breksitu un Donalda Trampa politiskos panākumus vismaz daļēji esot nodrošinājis Mērdoks un viņa mediji.
