Latvijā turpina pieaugt bezrecepšu zāļu patēriņš - 2020. gadā Latvijā patērēti 18,1 miljoni bezrecepšu zāļu iepakojumu, bet pērn - gandrīz 18,5 miljoni jeb par 2,2% vairāk, informēja Zāļu valsts aģentūrā (ZVA).
Visbiežāk pērn lietotās zāles, kuru aktīvās ir acetilsalicilskābe jeb aspirīns, ibuprofēns, deguna pielienos izmantotā aktīvā viela ksilometazolīns un kuņģa skābes radītu traucējumu ārstēšanā izmantotais līdzeklis omeprazols. Attiecīgi visbiežāk cilvēki lieto bezrecepšu zāles pret galvassāpēm, saaukstēšanās simptomiem un arī kuņģa un zarnu trakta problēmām.
Latvijā šobrīd ir reģistrētas 835 bezrecepšu zāles, kas apliecina plašu izvēli un pieejamību, norāda ZVA.
ZVA sabiedrības veselības aptaujas dati rāda, ka 82% iedzīvotāju pēdējā gada laikā ir lietojuši bezrecepšu zāles, bet katrs ceturtais - vismaz reizi nedēļā vai biežāk. Gandrīz puse jeb 47% cilvēku izvēlas zāles paši, bez konsultēšanās ar ārstu vai farmaceitu.
Kā uzsver ZVA direktore Indra Dreika, aptaujā noskaidrots, ka tikai puse bezrecepšu zāļu lietotāju pievērš uzmanību iespējamām blaknēm, un tas ir būtisks riska faktors. Zāļu drošums balstās uz zinātniskiem pierādījumiem, un, ja netiek ievēroti lietošanas nosacījumi, pat šķietami nekaitīgas zāles var radīt nopietnas blaknes, skaidro ZVA.
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par pareizu un atbildīgu bezrecepšu zāļu lietošanu, ZVA no šodienas uzsāk dalību informatīvajā kampaņā "Zāles nav konfektes".
Tās mērķis ir veicināt iedzīvotāju informētību par to, cik svarīgi ir pareizi lietot bezrecepšu zāles. Ikviens, kas laiku pa laikam lieto tādas bezrecepšu zāles kā pretsāpju līdzekļus, deguna pilienus, līdzekļus pret kuņģa dedzināšanu, klepus sīrupus vai citas zāles, aicināts darīt to atbildīgi un ievērot norādījumus.
Tā kā bezrecepšu zāļu lietošana pārsniedz valstu robežas, vairākas Eiropas zāļu aģentūras šajā kampaņā ir apvienojušās. Kopīgi izstrādātie materiāli un vēstījumi atgādina par būtiskākajiem zāļu drošas lietošanas principiem: lietošanas instrukcijas izlasīšanu, ieteicamā zāļu lietošanas ilguma ievērošanu un ārsta konsultāciju, ja simptomi nepāriet.
Ar kampaņu ZVA vēlas atgādināt, ka bezrecepšu zāļu lietošanai ir jābūt atbildīgai un pamatotai, un tā nedrīkst kļūt par ikdienas ieradumu.
ZVA vērš uzmanību, ka atbildīga bezrecepšu zāļu lietošana sākas ar vienkāršu soli - izlasīt lietošanas instrukciju. Tajā norādīts, vai konkrētās zāles ir piemērotas, kā tās lietot un cik ilgi zāles drīkst lietot. Pat, ja zāles jau reiz lietotas, lietošanas instrukcija var būt mainījusies, tajā var tikt iekļauta jauna informācija, piemēram, par zāļu mijiedarbību ar citām zālēm vai par blaknēm.
Svarīga loma ir arī farmaceitam, jo viņš ir pirmais speciālists, pie kura vērsties jautājumu gadījumā un kur var saņemt padomu par zāļu lietošanu. ZVA aicina iedzīvotājus vaicāt padomu farmaceitam, kā arī nekavēties vērsties pie ārsta, ja simptomi nepāriet vai atkārtojas.
ZVA skaidro, ka bezrecepšu zāles var iegādāties bez receptes aptiekā vai interneta aptiekā. Tās paredzētas vieglu veselības traucējumu gadījumā, piemēram, sāpju, drudža vai saaukstēšanās mazināšanai. Tomēr nevienu zāļu lietošana nav bez riska. Nepareiza lietošana var izraisīt nepatīkamas blakusparādības vai pat atkarību. Tieši tādēļ ir svarīgi rūpīgi izlasīt arī bezrecepšu zāļu lietošanas instrukciju un ievērot pareizas lietošanas norādījumus.
"Zāles nav konfektes" ir kopīga kampaņa, ko īsteno Eiropas valstu zāļu aģentūru (HMA) tīkls, kas veic zāļu reģistrēšanu. HMA cieši sadarbojas ar Eiropas Zāļu aģentūru un Eiropas Komisiju, lai nodrošinātu zāļu drošumu, kvalitāti un efektivitāti.
ZVA iedzīvotāju aptauju šī gada augustā veica pētījumu kompānija "Kantar", tajā piedalījās 1000 respondenti. Aptaujāti tika iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem.
