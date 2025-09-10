Latvijā no šā gada 1. augusta tika saīsināts laiks, kad veikalos var nopirkt alkoholiskos dzērienus.
Vērtējot, kā aizritējis pirmais mēnesis, veikalu tīkla "Aibe" pārvaldnieka SIA "Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija" attīstības direktors Juris Lamberts sarunā ar aģentūru LETA citstarp spriedis, ka izmaiņas daudziem mazākiem veikaliem likšot pārdomāt, vai vispār turpināt darbību, jo nelegālā alkohola pārdošana nekur nepazudīšot, bet gan pastiprināšoties. "Kopumā veikalu tīkls "Aibe" atbalsta mērķtiecīgu cīņu ar smago alkoholismu, taču tas būtu jādara, sākot ar odekolona dzērājiem un nelegālā alkohola patērētājiem, kurus ieviestās izmaiņas nekādi neietekmēs," sacījis Lamberts. Laikraksta "Kurzemes Vārds" un portāla "liepajniekiem.lv" žurnālisti arī aptaujājuši tirgotājus. Un šiem medijiem J. Lamberts piebildis: "Un es jūs apsveicu – pēc 1. augusta no "Aibes" noliktavas uz Kurzemi par vienu paleti vairāk iet odekolons un kosmētiskais spirts!"
Šonedēļ sociālajos tīklos kāds arī ievietojis fotogrāfiju, kurā redzams, ka veikalā "Beta" piedāvāta akcijas prece – Ukrainā ražots trīskāršais odekolons par 1,59 eiro, kas iepriekš maksājis 2,39 eiro.
