ASV prezidents Donalds Tramps iesūdzējis Floridas štata tiesā ietekmīgo laikrakstu "The New York Times", apsūdzot to "apmelošanā un neslavas celšanā" un pieprasot kompensācijā 15 miljardus dolāru, vēsta ASV mediji.
Ierakstā savā sociālo tīklu platformā "Truth Social" Tramps apgalvo: ""The New York Times" pārāk ilgi ir ļauts brīvi melot, nomelnot un apmelot mani, un tas beidzas TAGAD!" Pēc viņa domām, minētā avīze kļuvusi par "radikāli kreiso demokrātu partijas virtuālu ruporu", kas "gadu desmitiem apmelo jūsu mīļāko prezidentu (MANI!), manu ģimeni, biznesu, kustību "Amerika pirmajā vietā", MAGA un mūsu nāciju kopumā". Šis nav pirmais gadījums, kad Tramps vēršas pret ASV tradicionāli cienītiem medijiem, kas publicējuši viņam ko netīkamu. Jūlijā viņš par desmit miljardiem dolāru iesūdzēja tiesā "The Wall Street Journal" un tā īpašnieku Rupertu Mērdoku, kā arī par 16 miljoniem dolāru TV kanāla "CBS News" īpašnieku kompāniju "Paramount". Vēl agrāk bija sūdzība pret telekompāniju "ABC News". Divos pēdējos gadījumos ticis panākts izlīgums.
