Vācijas vadošie ekonomikas institūti ceturtdien samazināja valsts ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam, ņemot vērā ASV ieviestos muitas tarifus un gausu Vācijas valdības izdevumu palielināšanu.
Domnīca "IfW Kiel" prognozē, ka Vācijas iekšzemes kopprodukts šogad pieaugs vien par 0,1%, nevis par 0,3%, kā tika lēsts iepriekš.
Tikmēr ekonomikas institūti "Ifo" un RWI valsts ekonomikas izaugsmes prognozi samazinājuši no 0,3% līdz 0,2%.
"ASV tarifu politikas neprognozējamība apgrūtina Vācijas uz eksportu orientēto ekonomiku,"
norāda RWI. "Taču galvenā problēma ir konkurētspējas zudums starptautiskajos tirgos."
Eiropas lielākā ekonomika saskārās ar problēmām krietni pirms ASV prezidenta Donalda Trampa ieviestajiem muitas tarifiem, ņemot vērā augstas ražošanas izmaksas un sīvo Ķīnas uzņēmumu konkurenci.
Konsultāciju uzņēmums "EY" pagājušajā nedēļā ziņoja, ka Vācijas rūpnieciskās ražošanas nozarē pēdējā gada laikā likvidēti vairāk nekā 110 000 darbavietu, tai skaitā aptuveni 50 000 darbavietu autobūves sektorā.
Vācijas valdība turpmākajos gados solījusi infrastruktūrā investēt simtiem miljardu eiro, taču ekonomikas institūti norāda, ka Vācijas rūpniecībai jākļūst konkurētspējīgākai.
Vienlaikus "IfW Kiel" Vācijas ekonomikas izaugsmes prognozi nākamajam gadam samazinājis līdz 1,3%, bet "Ifo" un RWI to pazeminājuši līdz 1,1%.
