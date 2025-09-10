Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nosūtījusi izmaksai Latvijā dzīvojošo Krievijas pensionāru pensijas par deviņiem mēnešiem, tas nozīmē, ka šajās dienās cilvēki tās saņems savos kontos.
VSAA izmaksā Krievijas pensijas Latvijā dzīvojošām personām, kurām tās piešķirtas saskaņā ar 2011. gada līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. No Krievijas Pensiju un sociālās apdrošināšanas fonda saņemts aktualizētais saraksts ar 9400 Latvijā dzīvojošām personām. Saņēmēju vidū ir gan Krievijas pilsoņi, gan arī Latvijas un citu valstu pilsoņi. Krievijas pensijām piemērots Krievijas Centrālās bankas noteiktais valūtas kurss 22. augustā, un tas ir 93,50490 rubļi par vienu eiro. Kopējā summa Krievijas pensiju izmaksai ir 12 995 587 eiro, norādījusi VSAA.
Jau ziņots, ka Krievija pensiju izmaksu saviem Latvijā esošajiem pensionāriem ilgi kavēja. Labklājības ministrija, Ārlietu ministrija un VSAA bija saziņā ar Krieviju kopš 2025. gada 14. marta, tostarp ĀM pieprasīja oficiālu skaidrojumu par maksājumu kavējuma iemesliem. Krievijas puse apgalvoja, ka naudas pārskaitījumu kavē sankcijas, bet Labklājības ministrija iepriekš uzsvēra, ka naudas pārskaitījuma saņemšanai Latvijas pusē nekādu praktisku šķēršļu nav un sociālie maksājumi sankcijām netiek pakļauti.
Sociālo palīdzību Krievijas pensionāriem, kas nav saņēmuši pensiju, sniedza pašvaldības. Piemēram, Rīgā varētu būt izlietoti ap 30 000 eiro mēnesī, liecina aģentūras LETA aprēķini pēc Rīgas domes sniegtās informācijas. Saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju, vienam pensionāram vidēji pabalstos izmaksāti 250 eiro. Minētajiem pensionāriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, pabalsts garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai, mājokļa pabalsts, dažiem arī pabalsts veselības aprūpei.
Savukārt Saeimas deputāts Jānis Dombrava (Nacionālā apvienība), atsaucoties uz informāciju, ko ieguvis no Labklājības ministrijas, apgalvo, ka dažādos pabalstos un Latvijas pensiju maksājumos Krievijas pilsoņiem pusgada laikā ir izlietoti vairāk nekā 10 miljoni eiro, tostarp aptuveni viens miljons eiro maksāts Krievijas pilsoņiem kā mājokļa pabalsts. "Jāatzīmē, ka Krievijas pilsoņi bauda īpašas privilēģijas iepretim jebkuram citam ārvalstniekam. Standarta prakse ir, ka trešo valstu pilsonis, kurš nespēj sevi nodrošināt, ir spiests atgriezties savā pilsonības valstī, bet šāds nosacījums netiek attiecināts uz Krievijas pilsoņiem. Vēl vairāk – pavisam nesen Siliņas valdība lēma, ka ir jāsniedz īpašs atbalsts Krievijas pilsoņiem, kuri nebija saņēmuši Krievijas pensijas, jo Krievija vilcinājās tās izmaksāt. Šobrīd Krievija ir pārskaitījusi naudu pensiju izmaksai. Jautājums – vai pabalstu saņēmēji atgriezīs atpakaļ saņemtos pabalstus, ko bija izmaksājusi Latvija? Esmu nosūtījis pieprasījumu labklājības ministram sniegt konkrētas atbildes uz šo un citiem jautājumiem. Ir jāizbeidz prakse, ka Krievijas pilsoņi ir privileģētāki par citiem ārvalstniekiem un pat mūsu valsts pilsoņiem," sociālajā vietnē "X" raksta deputāts.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu