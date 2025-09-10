Pie kādas mājas Rēzeknes novada Maltas pagastā augusta beigās pamanīts Krievijas impērijas karogs. Kā vēsta Latgales reģionālā televīzija, uz karoga bijis uzraksts "Mēs esam krievi. Dievs ir ar mums".
Valsts policija šo karogu atzīst kā militārās agresijas slavinošu simbolu, tāpēc likumsargi reaģēja uz saņemto informāciju un, ierodoties notikuma vietā, karogu izņēma. Policijā sākts administratīvā pārkāpuma process pret 1974. gadā dzimušu personu par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Par to piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai – līdz 2900 eiro.
Trīskrāsu – melns, dzeltens, balts – karogam bija oficiāls statuss Krievijas impērijā no 1858. līdz 1896. gadam. Mūsdienās to savos saietos un publiskajos mītiņos bieži izmanto Krievijas nacionālisti. Reizēm tādi bijuši redzami arī politiskajos mītiņos Latvijā. Piemēram, to lietoja Jevgēņija Osipova dibinātā biedrība "Russkaya Zarya", 2014. gadā paužot atbalstu Krievijas īstenotajai Krimas aneksijai.
