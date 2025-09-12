ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka persona, kas tiek turēta aizdomās par konservatīvo aktīvista Čārlija Kērka slepkavību, ir aizturēta.
"Kāds viņam ļoti tuvs cilvēks viņu uzrādīja," tiešraidē translētajā intervijā televīzijas kanālam "Fox News" pavēstīja Tramps.
Prezidents piebilda, ka ar lielu ticamības pakāpi var teikt, ka aizturētais ir meklētais slepkava.
Aizturēšanu esot sekmējušas nesen iegūtās augstākas kvalitātes fotogrāfijas.
Aizdomās turamo padoties esot pierunājis viņa tēvs. Aizturēšanu palīdzējis organizēt arī kāds mācītājs un ASV maršals. Aizdomās turamais šobrīd atrodas policijas iecirknī.
Tomēr Tramps brīdināja, ka tā ir tikai sākotnējā informācija.
Vēlāk gaidāma Jūtas pavalsts un federālo iestāžu amatpersonu preses konference.
Iepriekš Federālās izmeklēšanas birojs (FIB) lūdza pilsoņu palīdzību slepkavas notveršanā un izsludināja 100 000 dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas palīdzētu viņu aizturēt.
Kā ziņots, trešdien Oremā Jūtas ielejas Universitātē (UVU) snaiperis nošāva konservatīvās jaunatnes organizācijas "Turning Point USA" vadītāju Kērku.
31 gadu vecais aktīvists bija konservatīvo republikāņu jaunākās paaudzes pārstāvis, kam sociālās saziņas vietnēs bija miljoniem sekotāju.
Apmeklējot ASV universitātes, Kērks aicināja studentus uz debatēm, kas pēc tam tika izplatītas tiešsaistē. Uz debatēm bieži tika aicināti Kērka ideoloģiskie pretinieki jeb tā dēvētie progresīvie.
