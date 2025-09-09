Latvijas lielākajos uzņēmumos, kuru līdz īpašnieks ir valsts, valdes locekļi un grāmatveži šobrīd plēš matus no galvas centienos pierādīt, ka uzņēmuma nauda vajadzīga pašam uzņēmumam.

Valdības lēmumam, ka turpmākos trīs gadus valsts kapitālsabiedrībām jāpārskaita budžetā 90% no peļņas, ir sava priekšvēsture, savas pozitīvās un ēnas puses. Vispirms jāatgādina, ka valsts budžeta apetīte aug augumā – līdz 2023. gadam valsts kapitālsabiedrībām budžetā bija jāpārskaita 64% peļņas, tad no 2023. gada līdz 2025. gadam – 70% un tagad 2026.–2028. gada periodā – 90%. Tiek solīts, ka pēc sarežģītajiem trijiem gadiem, kad jāspēj būtiski mazināt budžeta izdevumus, tiks atjaunots 70% režīms, taču tam varēs ticēt tikai tad, ja tas tiešām notiks. Runa taču ir par simtiem miljonu eiro, no kuriem būs jāatsakās valsts budžetam, un šādus solījumus izpildīt ir ļoti grūti – atcerēsimies dižķibeles laikā samazinātos atskaitījumus otrā līmeņa pensiju fondos no 8% līdz 6% un to, ka vairāk nekā 15 gadus vēlāk šos atskaitījumus nevis atjaunoja 8% līmenī, kas tika savulaik solīts, bet gan vēl samazināja līdz 5%. Tādēļ es ar savu eiro nederētu, ka šie solījumi tiks izpildīti.

