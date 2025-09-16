Eiropas čempionāts basketbolā Rīgā noslēdzās ar kārtīgu dubulto deserta devu, zelta mačā Vācijai pārspējot Turciju (88:83), bet bronzu sev kaklā uzkarinot Grieķijai pēc uzvaras pār Somiju (92:89).
Turki finālā jutās kā mājās. Vienpadsmit tūkstošu sanākušo līdzjutēju vidū nospiedošs pārsvars bija Turcijas atbalstītājiem. Vāciešu – ļoti maz. Vēl pusstundu pirms mača sākuma pie arēnas varēja iegādāties biļetes no pārpircējiem, kuri prasīja nomināla cenu. Lētākās arēnas trešā stāva stūra sektorā – par 180 eiro. Līdzvērtīgā spēlē nelielā vadībā pārsvarā turējās Turcijas izlase. Bet čempionu raksturu nodemonstrēja Vācija – pirmspēdējā minūtē ļoti blāvu spēli aizvadošais pamatcentrs Daniels Taiss, kurš līdz tam punktus nebija guvis, realizēja savu vienīgo tālmetienu, no mīnus divu panākot +1. Turpinājumā Deniss Šrēders, kurš arī šo nevar nosaukt par savu labāko vakaru (sešas kļūdas), guva divus grozus, iemeta abus soda metienus, nodrošinot Vācijai otro titulu vēsturē un pirmo kopš 1993. gada, kad meistarsacīkstes risinājās viņu zemē. Šrēders gan pusfinālā, gan finālā sakrāja 12 rezultatīvas piespēles, kas ir jauns čempionāta rekords. Turkiem pirmās Eiropas medaļas kopš 2001. gada turnīra savās mājās, kad arī zaudēja finālā.
Par laimi, Turcijas atbalstītāji zaudējuma rūgtumu neizlika grautiņu sarīkošanā. Valsts Policija ziņo, ka čempionāts aizritējis bez būtiskiem starpgadījumiem. Jāatgādina, ka pērn pēc Stambulas "Galatasaray" futbola fanu viesošanās Rīgā vairāki vietējie futbola cienītāji tika hospitalizēti.
Pirmos datus par Eiropas čempionāta norisi Latvijas Basketbola savienība sola 19. septembrī, bet padziļināta informācija par tā pienesumu valsts tautsaimniecībai varētu būt pāris mēnešu laikā. Iepriekš tika lēsts, ka turnīrs ekonomikā ieplūdinās ap 60 miljoniem eiro.
Eiropas čempionāts basketbolā
Vērtīgākais spēlētājs
- Deniss Šrēders (Vācija)
Simboliskais piecnieks
Deniss Šrēders, Francs Vāgners (abi Vācija), Alperens Šenguns (Turcija), Jannis Adetokunbo (Grieķija), Luka Dončičs (Slovēnija)
Rezultatīvākie spēlētāji
1. L. Dončičs (Slovēnija) – 34,7
2. J. Adetokunbo (Grieķija) – 27,3
3. D. Avdija (Izraēla) – 24
4. L. Markanens (Somija) – 23,1
5. Dž. Loids (Polija) – 22,4
6. N. Jokičs (Serbija) – 22,3
Labāko 16 komandu vietu secība
1. Vācija
2. Turcija
3. Grieķija
4. Somija
5. Lietuva
6. Polija
7. Slovēnija
8. Gruzija
9. Francija
10. Serbija
11. Itālija
12. Latvija
13. Bosnija un Hercegovina
14. Izraēla
15 Portugāle
16. Zviedrija
