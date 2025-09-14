Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Lūk, jautājumi un viedokļi, kas izskanēja, šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Latvija ir maza valsts, bet atguva neatkarību, iestājās Eiropas Savienībā un kopā ar Eiropas Savienības valstīm ietilpst militārā grupējumā. No ārpolitikas viedokļa tas ir labi, tas ir sasniegums, bet vai tā ir arī iekšpolitiski? Skolas likvidē, jo nav skolēnu, trūkst arī skolotāju. Nav arī cilvēku, kas strādātu pie ražotājiem. Trūkstot arī mācītāju. Tas viss noticis trīsdesmit gadu laikā. To atgriezt atpakaļ nav iespējams gada vai vairāku gadu laikā. Kas ir valsts galvenā prioritāte? Tā ir pareiza tautas demogrāfiskā attīstība. Lai starpība starp senioru un jauniešu skaitu valstī nebūtu tik liela. Būtu jālabo arī vēlēšanu sistēma. Ir jādara, nevis jādomā un jāpieņem plāni. Jāpasaka skaidri – būs tā un viss!"
- Viesturs Kudliška Jēkabpilī: "Slimnīcu dalījumu līmeņos ieviesa, lai pacientiem būtu pieejama labāka ārstniecība. Valstī ir septiņas reģionālā līmeņa slimnīcas: Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Valmierā un Jelgavā. Ja tur netiek galā, ved uz universitātes slimnīcām. Rīgā un Pierīgā, kur ir vislielākais iedzīvotāju skaits, nav nevienas šī vai zemākā līmeņa slimnīcas, tikai paša augstākā līmeņa stacionāri. Visus vietējos pacientus ved uz tiem, bet pārējiem Latvijas iedzīvotājiem šajos stacionāros nonākt ir grūtāk. Nav kārtības...
Un vēl par sabiedrisko transportu reģionos. Sakarā ar ekonomisko situāciju un to, ka maz pasažieru, slēgs 16% autobusu maršrutu. Piemēram, es dzīvoju vietā, kur autobusi nekursē vispār. Agrāk bija katru rītu, pēc tam dažas reizes, tad vienu reizi nedēļā. Ja noņem sabiedrisko transportu, nebūs arī iedzīvotāju, jo ne visiem laukos ir sava automašīna."
- Linards Strelēvics Rīgā: "Valsts prezidents aicināja diskutēt par izmaiņām vēlēšanu sistēmā. Turklāt runa nav par nākamgad gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, bet arī par pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Šajā sakarā gribu pieminēt prezidenta uzrunu Saeimai 2025. gada 19. jūnijā. Viņš teica: "Kādēļ mums vērtētāju un kritizētāju ir vairāk nekā darītāju?"
2002. gadā Satversmes tiesā iesniedzu sūdzību par 1995. gadā pieņemtā vēlēšanu likuma neatbilstību vairākiem Satversmes pantiem. Uzskatu, ka šis likums ir prettiesisks un netikumisks. Rodas jautājums: ja notiks diskusijas, kādas personas vai organizācijas būs aicinātas tajās piedalīties? Vai būs kāds centrs, kas to koordinē? Par šo jautājumu jārunā padziļināti. Arī es vēlos piedalīties diskusijās, jo apmēram 15 gadus esmu darbojies kā vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs Rīgā.
Ierosinājums: vai arī "Latvijas Avīzes" redakcija nevarētu sarīkot šādu diskusiju par vēlēšanu sistēmas pārveidi un atspoguļot to laikraksta slejās?"
- Andris Rudzītis Rīgā: "Avīzē tiek slavinātas tūrisma, viesmīlības un pārtikas ražošanas nozares, kuras sniedz mazu pienesumu valsts budžetā. Piemēram, zivju pārstrādē ir daudz nodarbināto, tiek izmantots roku darbs, bet valstij no tās ieņēmumi ir gauži mazi. Savukārt tādā mazā valstī kā Taivāna, robotizētu ražotņu darbu pārrauga neliels skaits kvalificētu speciālistu.
Kultūrā, mākslā, sportā arī iesaistīti daudzi cilvēki. Kultūras darbinieku bērni parasti arī pievēršas mākslai un mūzikai. Visi šie cilvēki ir pilnībā atrauti no ražošanas, nesniedz pienesumu valsts ekonomikai.
Latvijā ir arī pārāk daudz teātru. Piemēram, Lāčplēša ielas teātra rekonstrukcijai Rīgā valsts ieguldīja 43 milj. eiro. Cik gados šo summu varēs atpelnīt ar biļetēm? Cik neizmaksāja Nacionālās bibliotēkas ēka, kamēr citās valstīs kultūras iestādes bieži iemitina jau esošajās."
- Inese Pārdaugavā: "Gan man, gan maniem radiem un paziņām, ar kuriem esmu par to runājusi, vilšanos sagādā Rīgas Centrāltirgus. Mums vairs nepatīk tas, kas tur notiek. Pēc ilgstošas rekonstrukcijas atvērto sakņu paviljonu pārņēmušas rūpniecības preces, bet vietējo audzētāju saknes izstumtas laukā, uz nakts tirgu. "Rīgas nami", kas ir tirgus pārvaldītājs, šai rekonstrukcijai izlietojis vairāk nekā 1,3 milj. eiro. Arī gaļas paviljonā vairs nebūšot gaļas – tur tagad notiks kultūras pasākumi. Kas notiks ar blakus esošajām noliktavām, vai arī tās tiks atvēlētas mākslas un kultūras baudīšanai? Vismaz tā teikts Rīgas Centrāltirgus rekonstrukcijas plānā.
Manai ģimenei un draugiem ir lūgums: organizēt "Latvijas Avīzes" redakcijā tikšanos ar Rīgas domes un "Rīgas namu" pārstāvjiem, lai skaidrotu notiekošo, un atvēlēt šīs tēmas atspoguļojumam laikraksta atvērumu."
- Aivars Gedroics Daugavpilī: "Tramps grib draudzēties ar Putinu. Var saprast – biznesmenis. Otrkārt, grib pierādīt, ka pilda solīto. Zelenskim vajadzētu pateikt, ka nekā nebūs, ka pamiers nav iespējams pēc būtības. Par sarkano paklāju Aļaskā... Kāda starpība, bija vai nebija. Putins vispār nebija jāuzņem. Vai tad ar bin Ladenu kāds runāja, kaut kur uzņēma? Viņš jāuztver kā terorists, un tā pret viņu arī jāizturas. Arī Latvija šajā ziņā nav bez vainas."
