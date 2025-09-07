Krievija naktī uz svētdienu veikusi lielu dronu un raķešu uzbrukumu Ukrainai, kurā nogalināti četri cilvēki un daudzi cietuši, kā arī Kijivā aizdegusies Ukrainas valdības ēka.
Pēc amatpersonu sniegtajām ziņām, galvaspilsētā nogalināti 32 gadus veca sieviete un viņas divus mēnešus vecais bērns, bet vēl kāda vecāka gadagājuma sieviete mirusi patvertnē. Cietuši 20 cilvēki. Četrās daudzstāvu ēkās izcēlušies ugunsgrēki.
Nokrītot notriekta drona atlūzām, aizdegusies Ukrainas ministru kabineta ēka. Ukrainas mediji ziņo, ka virs valdības ēkas paceļas biezi melni dūmi.
"Pirmo reizi ienaidnieka uzbrukuma dēļ nodarīti postījumi valdības ēkai, tās jumtam un augšējiem stāviem. Glābēji dzēš ugunsgrēku. Mēs atjaunosim ēkas, taču zaudētās dzīvības nav iespējams atgūt. Ienaidnieks katru dienu terorizē mūsu iedzīvotājus visā valstī," platformā "Telegram" ierakstījusi Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko.
Dņipropetrovskas apgabalā nodarīti postījumi Dņipro, Krivijrihā un citviet. Nogalināti divi un ievainoti pieci cilvēki.
Trieciens vērsts arī pret Odesas pilsētu un apgabalu, kur nodarīti postījumi dzīvojamām un uzņēmumu ēkām, cietuši trīs cilvēki. Odesā daļēji sagrauts sporta un koncertu komplekss.
Zaporižjā nodarīti postījumi 16 daudzdzīvokļu ēkām, 12 privātmājām, bērnudārzam, kā arī uzņēmumu ēkām.
Poltavas apgabalā sapostīta dzelzceļa infrastruktūra, Kremenčukā bojāts tilts pār Dņepru.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
