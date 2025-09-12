Latviešu mūzikas duets "De Mantra" (Liene Leitāne un Madara Martinkena) klausītājiem piedāvā savu trešo singlu angļu valodā – "Let Them", kuram tapis arī videoklips. Dziesma ir emocionāls un spēcīgs vēstījums par spēju saglabāt iekšējo brīvību un neatkarību pasaulē, kurā valda negatīvisms un informācijas pārbagātība.
Dziesmas galvenā ideja – iemācīties atlaist un nereaģēt uz kritiku, skaudību un citu cilvēku negatīvo ietekmi. Singls "Let Them" iedrošina ticēt sev, saviem sapņiem un vērtībām, neļaujot ārējai pasaulei noteikt, kā būtu pareizi vai nepareizi dzīvot. Reaģēšana uz citu cilvēku iekšējām problēmām un nepamatotu spriedumu uzņemšana personīgi tikai patērē mūsu visdārgāko un ierobežoto resursu – laiku. Šo enerģiju varam ieguldīt sevis attīstībā, nevis cīņā ar to, ko mēs nevaram kontrolēt.
"Dzīvojam laikā, kad ir vieglāk redzēt citu dzīves nekā pašiem piedzīvot savējo. Sociālie tīkli bieži rada ilūziju, kas ved pie salīdzināšanas un negatīvisma. Mēs gribējām parādīt, ka labākais veids ir vienkārši ļaut viņiem – "let them" –, un dzīvot savu dzīvi ar ticību sev," stāsta dueta dalībnieces.
"Katrs cilvēks pieļauj kļūdas, un dažas kļūdas mūs pavada visu dzīvi. Tomēr tās mūs nedefinē. Ar šo dziesmu mēs vēlamies atgādināt par ticību savām vērtībām un tam, ka labais cilvēkā vienmēr ir spēcīgāks par negatīvo," piebilst De Mantra.
Mūzikas skanējums tapis kā radošs eksperiments, bez konkrēta žanra ierobežojumiem. "De Mantra" radīto raksturo dvēselisks un emocionāls popmūzikas skanējums, kas atspoguļo abu mākslinieču iekšējo pasauli un sajūtas.
Dziesma ir tapusi kā kopdarbs – gan vārdi, gan mūzika radīti duetā. Studijas ieraksts, miksēšana un māsterings veidots sadarbībā ar producentiem Armandu Varslavānu un Edgaru Vilcānu.
Singlu pavada arī pašu radīts videoklips, kurā filmēšanā piedalījies Jānis Vācers, bet montāžu veidojusi Liene Leitāne.
"Let Them" jau ir pieejams visās populārākajās straumēšanas platformās - Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer u.c.
