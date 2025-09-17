Pēc treniņā piedzīvotā kritiena Čīlē miris Itālijas kalnu slēpotājs Mateo Frandzoso.
25 gadus vecais sportists sestdien neveiksmīgi veica lēcienu un ietriecās žogā ārpus trases. Viņš ar helikopteru tika nogādāts slimnīcā galvaspilsētā Santjago, kur tika konstatēta smadzeņu tūska. Frandzoso ievietoja mākslīgajā komā, bet pirmdien viņš devās mūžībā. Pirms pieciem gadiem pasaules junioru čempionātā Frandzoso bija piektais nobraucienā, bet Pasaules kausā piedalījies 17 posmos.
"Tas ir ļoti skumji. Tieši šajā vietā slēpoju pirms trim nedēļām… Vieglas smiltis, Mateo. Visdziļākā līdzjūtība ģimenei un tuviniekiem," sociālajos tīklos līdzjūtību ierakstīja olimpiskā čempione no ASV Lindseja Vona.
Pērn oktobrī pēc kritiena treniņā Itālijā mira 19 gadus vecā Itālijas juniore, čempione kalnu slēpošanā Matilde Lorenci.
