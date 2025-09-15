Ar iespaidīgu kaujas vingrinājumu noslēgusies valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” aktīvā fāze Vidzemes brigādē. Nedēļas garumā tajā piedalījās vairāk nekā 2000 karavīru, tostarp sabiedroto spēki, vēsta 360TV Ziņas.
Mācību galvenais uzsvars bija uz moderno tehnoloģiju, īpaši dronu efektīvu pielietošanu, kas atkarīga no precīzas izvietošanas kaujas laukā. Lai arī pieredze tehnoloģiju izmantošanā gūta no ukraiņiem, tā tomēr prasa rūpīgu pielāgošanos Latvijas apvidum un mainīgajiem laikapstākļiem.
Valsts aizsardzības mācībās "Namejs 2025" līdz ar Latvijas un sabiedroto karavīriem un zemessargiem piedalījās arī glābšanas dienesta un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, slimnīcu mediķi un pašvaldību pārstāvji. Viens no galvenajiem šī gada mācību mērķiem bija trenēt sadarbību apdraudējuma vai krīzes situācijā.
