Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas.
Aizvadīta pirmā septembra nedēļa – jauns mācību gada sākums, pārmaiņu un jaunu sākumu laiks. Laiks mūs turpina lutināt ar sauli un patīkamu siltumu, un vēl jo vairāk – tas ir īstais brīdis baudīt labu literatūru. Jo lasīšanai piemērots laiks ir vienmēr.
Aizvadītās nedēļas grāmatu topa virsotnē strauji nonācis Frīdas Makfadenas psiholoģiskais trilleris "Skolotāja" (izdevniecība "Latvijas Mediji") , kas tikko nonācis lasītāju rokās un jau kļuvis par pārliecinošu favorītu. Eva ir skolotāja, kurai it kā ir viss – mīlošs vīrs, stabila dzīve, iecienīts darbs. Taču aiz rāmas ikdienas slēpjas spriedze, kas sāk kulminēt brīdī, kad skolā atgriežas skolniece Adija – meitene, ap kuru pērn virmoja baumas par attiecībām ar skolotāju. Šogad viņa mācīsies gan pie Evas, gan viņas vīra Neita. Eva jūt, ka šī meitene nav tikai problēmu avots – aiz viņas stāv kas daudz dziļāks. Intriga, spriedze un meistarīgi veidots sižets padara šo romānu par izcilu lasāmvielu tiem, kuri vēlas iegrimt neparedzamā un psiholoģiski niansētā stāstā.
Godpilno otro vietu šonedēļ ieņem vēl viens topa jaunpienācējs – Rolandas Bulas detektīvromāns "Oriona zvaigznājs" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Vēsās Lieldienas, nomaļš viesu nams un vienpadsmit atpūtnieki – šķietami mierīga aina pārvēršas par nozieguma vietu, kad divas sievietes tiek atrastas mirušas. Everts Brāzma un viņa līgava Ulla ir ieradušies atpūsties, bet tiek ierauti izmeklēšanā, kurā katram var būt sava loma un noslēpums. Autore, kurai ir gan juristes izglītība, gan kriminālpolicijas izmeklētājas pieredze, radījusi stāstu, kurā profesionālās zināšanas savijas ar literāro meistarību. "Oriona zvaigznājs" ir otrais romāns sērijā, kurā galvenie tēli – Everts un Ulla – risina sarežģītus un aizraujošus kriminālstāstus.
Trešais jaunums šonedēļ ir Dinas Zoldneres romāns "Tukšuma svars" (izdevniecība "Zvaigzne ABC") – emocionāli smalks un dziļš stāsts, kas dzimis no kādas sievietes personiskas, skaudras atzīšanās. Autore šo dzīvesstāstu transformējusi detektīvžanrā, meklējot veidu, kā atklāt notikušā sekas, iekšējo cīņu un to, cik dažādi cilvēks var reaģēt uz pārdzīvoto. Grāmata uzdod vairāk jautājumu nekā sniedz atbilžu – un tieši šī atvērtība un cilvēcīgā patiesība padara to par būtisku lasāmvielu tiem, kas meklē literatūrā ne tikai izklaidi, bet arī jēgu. Dinas Zoldneres darbi lasītājiem jau zināmi un novērtēti, un "Tukšuma svars" apliecina autores spēju runāt par sarežģīto ar cieņu, niansēm un drosmi.
Ceram, ka septembris arī turpmāk mūs priecēs ar rudenīgu, bet saulainu laiku – tādu, kurā lasīšanai ir sava īpašā burvība. Kad būsiet gatavi savam nākamajam literārajam ceļojumam, laipni lūgti grāmatnīcās GLOBUSS vai tiešsaistē www.eglobuss.lv.
