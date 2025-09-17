ANO Pasaules Meteoroloģiskā organizācija otrdien paziņoja, ka Zemei no dzīvībai kaitīgā Saules ultravioletā starojuma sargājošais ozona slānis atmosfērā virs Antarktīdas pamazām atjaunojas un cilvēci biedējošais ozona caurums, salīdzinot ar agrākiem gadiem, ir sarucis.
Ekspertu skatījumā, pateicoties kopējiem visas pasaules pūliņiem, tā sauktais caurums, kur ozona koncentrācija ir ļoti vāja, līdz 21. gadsimta vidum varētu pazust pavisam.
"Šobrīd ozona slānis atlabst. Šis panākums mums atgādina: kad valstis ieklausās zinātnes brīdinājumos, progress ir iespējams,"
pavēstījis ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs. Attēlā ozona cauruma stāvoklis virs Antarktīdas šā gada 13. septembrī.
