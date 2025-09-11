Nedz no aizsardzības ministra, nedz no iekšlietu ministra nav saņemta informācija, ka gaidāmo Krievijas un Baltkrievijas militāro manevru "Zapad" dēļ būtu jāslēdz Latvijas robeža ar Baltkrieviju, trešdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja Ministru prezidente Evika Siliņa.
Politiķe akcentēja, ka saistībā ar valsts aizsardzības mācībām "Namejs" uz Latvijas robežām ir izsludināts īpašs stāvoklis. Premjere pieminēja, ka ir spēkā arī ārkārtas stāvoklis pierobežas novados saistībā ar nelikumīgo migrantu pieplūdumu. Ja priekšlikums par robežas slēgšanu valdībā tiktu apspriests, "noteikti būtu jākonsultējas ar Baltijas valstīm, jo tā ir ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Būtu jāsaprot, kas notiek ar tranzītkravām", piebilda valdības vadītāja.
Savukārt Nacionālā apvienība trešdien paziņojusi, ka iesniegs Saeimā lēmuma projektu, kurā rosina "nekavējoties slēgt Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju, reaģējot uz notikušo Krievijas militāro provokāciju – uz Polijas teritoriju palaistiem kaujas droniem "Shahed", kā arī saistībā ar gaidāmajām Krievijas un Baltkrievijas militārajām mācībām "Zapad 2025"". NA atgādina, ka 2022. gadā tieši militāro mācību "Zapad" aizsegā Krievija uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. NA norāda, ka arī šoreiz oficiāli tiek ziņots par 13 000 karavīru, kas piedalīsies manevros Krievijas rietumos un Baltkrievijas teritorijā, taču eksperti brīdinot, ka faktiskais spēku apjoms var būt būtiski lielāks.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.