ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņojis, ka izteicis "pēdējo brīdinājumu" palestīniešu teroristu grupējumam "Hamās", uzsverot, ka grupējumam jāpieņem vienošanās par ķīlnieku atbrīvošanu.
"Izraēlieši ir piekrituši maniem nosacījumiem. Ir pienācis laiks arī "Hamās" pieņemt šos nosacījumus. Esmu brīdinājis "Hamās" par sekām, kas var rasties, ja nosacījumi netiks pieņemti. Šis ir mans pēdējais brīdinājums," sociālajos tīklos paziņoja ASV prezidents, sīkāk nepaskaidrojot.
"Hamās" drīz pēc tam paziņoja, ka ir gatavs "nekavējoties sēsties pie sarunu galda", norādot, ka "no amerikāņiem izskanējušas dažas idejas, kuru mērķis ir panākt vienošanos par pamieru".
Tīmekļa izdevums "Axios" ziņoja, ka ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvens Vitkofs pagājušajā nedēļā nosūtīja "Hamās" jaunu priekšlikumu, kas paredz ķīlnieku atbrīvošanu un pamieru.
Baltais nams nav izpaudis sīkāku informāciju par šo priekšlikumu, bet Tramps svētdien izteicās, ka visi par to dzirdēs pavisam drīz. "Varētu notikt labas lietas. (..) Es domāju, ka mums drīzumā būs vienošanās par Gazu," sacīja Tramps.
"Hamās" 2023. gada oktobrī nolaupīja no Izraēlas 251 cilvēku. Izraēlas varasiestādes uzskata, ka 47 ķīlnieki joprojām atrodas Gazas joslā, un 25 no viņiem jau ir miruši.
Plāno drīz atkal runāt ar Putinu
Donalds Tramps svētdien žurnālistiem pavēstījis, ka plāno drīz atkal runāt ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kā arī lika noprast, ka šīs nedēļas sākumā Baltajā namā ieradīsies Eiropas līderi.
"Ļoti drīz. Tuvāko pāris dienu laikā. Mēs to nokārtosim. Krievijas un Ukrainas situāciju. Mēs to paveiksim," paziņoja prezidents.
Jau ziņots, ka Krievija naktī uz svētdienu veica lielāko dronu uzbrukumu Ukrainai kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gada februārī, raidot vairāk nekā 800 dronus un dronus imitatorus.
"Es neesmu sajūsmā par to, kas tur notiek,"
komentējot Krievijas uzbrukumus, sacīja Tramps. "Es ticu, ka mēs to atrisināsim. Bet es neesmu apmierināts (..). Mani neapmierina nekas, kas saistīts ar šo karu," viņš piebilda.
ASV prezidents arī lika noprast, ka tuvākajās dienās Vašingtonu apmeklēs vairāki Eiropas līderi. "Daži Eiropas līderi ieradīsies mūsu valstī pirmdien vai otrdien (..), un es domāju, ka mēs to nokārtosim," žurnālistiem sacīja Tramps.
ASV prezidentam svētdien arī tika jautāts, vai viņš ir gatavs pastiprināt spiedienu uz Krieviju ar jaunām sankcijām, uz ko Tramps atbildēja apstiprinoši, taču plašāk nekomentēja. Vai sankcijas tiešām tiks pastiprinātas, nav skaidrs.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
