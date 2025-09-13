Šā gada Mājas kafejnīcu dienas sākās tūlīt pēc Jāņiem – 28. jūnijā – un noslēgsies 14. septembrī. Daudzos Latvijas novados garšu maršruti jau izceļoti, taču tuvā rudens piedzīvojumiem vēl ir ko izvēlēties. 6. un 7. septembrī tās notiks Dienvidkurzemē (Pāvilostā, Sakā, Rucavā, Durbē un Liepājas Karostā), lībiešu krastā, Ādažu novadā un Jūrmalā, bet nedēļu vēlāk – Sēlijā, Tukuma un Ogres novadā.

Lībiešu krastā garlaicīgi nebūs

Dundagas apkārtnē un lībiešu ciemos Mājas kafejnīcu dienas risināsies kopā ar Slīteres ceļotāju dienām, tādēļ garšu ceļojumu papildinās arī pārgājieni ar vides ekspertiem dabā un kafejnīcu saimnieki līdztekus maltītei piedāvās aplūkot dažādas izstādes, klausīties koncertus, piedalīties meistardarbnīcās, iepazīties ar bišu un kazu terapiju un daudz ko citu.

