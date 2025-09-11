Mūžībā devies mākslinieks un scenogrāfs Juris Salmanis (1943–2025), monumentālās skatuves glezniecības meistars. Viņš vairāk nekā četrdesmit gadus strādāja Latvijas Nacionālajā operā un baletā, radot dekorācijas gan klasikas iestudējumiem, gan jaunām izrādēm.
Viņa darbi – no Bellīni “Normas” līdz Prokofjeva “Romeo un Džuljetai” – kļuva par neatņemamu Latvijas teātra vizuālās kultūras daļu.
Salmanis bija arī vēsturisko iestudējumu atjaunotājs, izstāžu dizaina veidotājs un pedagogu iedvesmots mākslinieks ar spilgtu glezniecisku rokrakstu. 2018. gadā viņš saņēma LNO fonda balvu “Mākslai veltīts mūžs”.
Radošā tradīcija turpinās ģimenē – mākslinieka bērni Anna Salmane un Krišs Salmanis šobrīd ir atpazīstami Latvijas mākslas vidē.
