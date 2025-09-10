Diriģents Ainārs Rubiķis un Kāseles Valsts orķestris kopā ar grupu Milky Chance Vācijā uzstājas 18 000 klausītāju priekšā.

2025. gada 23. augustā, sestdienas vakarā Kāselē, Vācijā, notika īpašs brīvdabas koncerts, kurā populārā vācu popgrupa Milky Chance uzstājās kopā ar Kāseles Valsts orķestri, kuru diriģēja latviešu maestro Ainārs Rubiķis. Pasākums pulcēja aptuveni 18 000 klausītāju, un tas bija emocionāls atgriešanās koncerts grupas dzimtajā pilsētā pēc astoņu gadu pārtraukuma.
Šis bija arī īpašs koncerts Aināram Rubiķim. "Tas bija mans inaugurācijas koncerts – pirmais vakars kopā ar orķestri un grupu. Pirmais vakars kā galvenajam muzikālajam vadītājam," viņš stāsta Kultūrzīmēm. Diriģents atklāja, ka strādā ar orķestri kopš augusta vidus un līgums noslēgts uz 3+2 gadiem. "Ideja par koncertu Kāselē ar orķestri nāca no grupas, un jāteic — blice ārkārtīgi jūtīga, uzmanīgi un niansēti izturējās pret orķestri; varējām spēlēt piano."
Līdzīgu koncertu grupa jau bija īstenojusi Vīnē, taču Kāselē programma papildināta ar trīs jaunām dziesmām. Šis bija pirmais Kāseles operteātra brīvdabas koncerts pēc Covid-19 pandēmijas.
"Koncertu pie operteātra pļavā uzsauca pašvaldība, citādi vēsturiskās Oranžērijas parka pļavas īre būtu bijusi piecdesmit tūkstoši eiro. Es, protams, ļoti satraucos, jo divdesmit tūkstoši klausītāju ir divdesmit tūkstoši. Pēc koncerta jutos ļoti noguris, bet vienlaikus uzlādēts. Ar grupu esam kļuvuši par labiem radošiem partneriem. Tas bija milzīgs piedzīvojums."
Koncertu ievadīja orķestris. Diriģents Rubiķis ar precīzu, dinamisku un muzikāli piesātinātu skaņu audeklu radīja atbilstošu augsni Milky Chance muzikālajām improvizācijām. Pēc orķestra uzstāšanās pievienojās grupas mūziķi – Klemenss Rehbains, Filips Daušs, Antonio Gregers un Sebastians Šmits. Kopā viņi prezentēja jaunā albuma dziesmas, apvienojot indīpopu, folktroniku un klasiskās mūzikas elementus.
Kupolveida skatuves konstrukcija bija caurspīdīga, ļaujot faniem izbaudīt gan mūziku, gan debesis. Sākot ar dziesmu Synchronize, apmeklētājiem bija iespēja dzirdēt savdabīgu muzikālu sakausējumu, kur stīgu, koka un metāla pūtēju aranžējumi saplūda ar grupai raksturīgo folktroniku un vokālista zemo balss tembru.
Koncertu apmeklēja dažādu paaudžu cilvēki — gan pusaudži, jaunieši, gan ģimenes ar bērniem un gados vecāki klausītāji. Koncerts piedāvāja arī vizuālu pieredzi — gaismas un skatuves noformējums papildināja muzikālo piedzīvojumu, radot paliekošu iespaidu.
Grupa Milky Chance nāk no Vācijas, un tās mūzikas stilam raksturīga eklektiska žanru sajaukšana. Dueta dalībnieki Klemenss Rehbains (ģitāra, vokāls) un Filips Daušs (bass) sāka kopīgi muzicēt jau skolas gados, attīstot kopīgu muzikālo izpratni un improvizācijas prasmes. 2013. gadā grupa izdeva debijas albumu Sadnecessary, kurā iekļauts slavenākais singls Stolen Dance, kas kļuva par globālu hitu un nostiprināja grupas reputāciju.
Vakars Kāselē apliecināja, ka grupa un orķestris spēj radīt harmonisku un emocionāli piesātinātu mūzikas pieredzi. Milky Chance uzrunāja auditoriju vairākas reizes, uzsverot, cik nozīmīgi ir atgriezties dzimtajā pilsētā un būt kopā ar faniem. Rehbains atzina, ka bija mazliet satraucies, jo publikā bija daudz pazīstamu seju, un viņam bija īpaša sajūta atgriezties mājās. Tomēr mūzikas kvalitāte un Rubiķa vadītā orķestra precizitāte ātri nodrošināja sirsnīgu un emocionālu atmosfēru.
Vakars noslēdzās ar grupas megahitu Stolen Dance, ko publika sagaidīja ar sajūsmu un skaļiem aplausiem. Rehbains vēlreiz veltīja īpašus pateicības vārdus ģimenei, izceļot šā vakara nozīmību gan personiski, gan profesionāli. Koncerts apliecināja arī veiksmīgu klasiskās mūzikas un mūsdienu popmūzikas līdzāspastāvēšanu, radot unikālu pieredzi gan grupai, gan klausītājiem.
