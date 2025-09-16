Uzņēmējs un mākslas muzeja “Zuzeum” īpašnieks Jānis Zuzāns (67) 2. septembrī Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļā laulībā vienojies ar savu draudzeni Ilzi Grinbergu, vēsta žurnāls “Kas Jauns”.
Pēc azartspēļu biznesa pārdošanas Zuzāns ar Ilzi izvēlējušies attiecības nostiprināt oficiāli, un tikai dažas dienas pēc kāzām – 5. septembrī – pāris pirmo reizi izgāja sabiedrībā, apmeklējot Dailes teātra izrādes "Nachtland" pirmizrādi.
Lai gan abi par laulībām publiski nepaziņoja, žurnāls norāda, ka viņu rokās bija manāmi laulības gredzeni.
Atgādinām, ka šī ir Zuzāna otrā laulība – 2021. gada pavasarī tika šķirta teju 40 gadus ilgušā savienība ar Dinu Zuzāni. Pēc nepilna pusgada Dina, ar kuru uzņēmējam ir divas meitas, devās mūžībā.
