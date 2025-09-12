Šajā nedēļas nogalē no 12. līdz 14. septembrim Viveronē, gleznainajā Ziemeļitālijas pilsētā, norisināsies izšķirošie UIM F4 pasaules čempionāta posmi, kuros tiks noteikts Formula 4 klases čempions. Uz starta līnijas dosies 17 pasaules vadošie piloti, un starp viņiem – vienīgais Latvijas pārstāvis Nils Slakteris, kurš šobrīd kopvērtējumā atrodas pirmajā vietā.
Slakteris, pārstāvot Riga Powerboat Team, aizvadījis spraigus un veiksmīgus pirmos divus posmus Monsā, Beļģijā, kas ļāvuši nostiprināties kopvērtējuma virsotnē, tomēr priekšā vēl divi izšķirošie braucieni, kuru laikā tiks sadalīti 40 punkti, un tieši tie noteiks, kurš šogad tiks kronēts par 2025. gada UIM F4 pasaules čempionu.
Sacensību spriedzi palielina arī tiešā konkurence ar Francijas braucēju Žanu Baptistu-Tomasu, ar kuru Slakterim ir vismazākā punktu starpība. Tas nozīmē, ka katrs manevrs uz ūdens var kļūt izšķirošs.
Tomēr cīņa par titulu neaprobežojas tikai ar diviem sportistiem – uz augstām vietām pretendē arī zviedri Ādams Vrenklers un norvēģis Viljams Leithe-Martinsens, kuri visu sezonu demonstrējuši stabilu sniegumu un ir gatavi pierādīt savu meistarību.
Latvietim Nilam Slakterim šis ir nozīmīgs brīdis – iespēja ne vien sasniegt personīgos sportiskos augstumus, bet arī pirmo reizi Latvijas vēsturē izcīnīt UIM F4 pasaules čempiona titulu. Latvijas līdzjutēji ar nepacietību gaida fināla posmus un tur īkšķus par mūsu sportistu.
Sacensības tiešraidē varēs vērot sportista sociālajos tīklos facebook.
