Austrumu lielvaras un "globālie dienvidi" ir apvienojušās pret Rietumiem! 

Šādi un līdzīgi virsraksti parādījās medijos pēc Ķīnas ostas pilsētā Tiaņdzjiņā notikušā Šanhajas Sadarbības organizācijas samita. Patiesi, Pekina pārvēršas par jauno politiskās gravitācijas centru, ap kuru tuvākās un tālākās orbītās riņķo Krievija, Indija, Ziemeļkoreja, Irāna, Baltkrievija, Pakistāna, Kaukāza un Centrālāzijas valstis. Pat Turcija, Serbija un Slovākija. Daži no šiem politiskajiem debess ķermeņiem savstarpēji pievelkas, bet citi, tieši otrādi, atgrūžas.

Dažas dienas pirms Tiaņdzjiņas samita Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs sniedza interviju Saūda Arābijas televīzijas kanālam "Al Arabiya". 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē